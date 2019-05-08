Aselsan'ın kârı yüzde 79 arttı

08 Mayıs 2019

Aselsan yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79.1 artışla 629.3 milyon lira net kâr etti.

Şirket dün akşam açıkladığı Ocak-Mart dönemi bilançosuna göre satış gelirlerini 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 46.4 artırarak 2 milyar liraya çıkardı.

Bu yılki finansal hedeflerinde değişiklik yapmayan Aselsan satış gelirlerinde yüzde 40-50 artış, kur farkından arındırılmış yüzde 19-21 FAVÖK marjı ve 650 milyon lirası duran varlık olmak üzere 1 milyar lira yatırım harcaması hedefliyor.

Kaynak: Reuters