Aselsan'ın kârı yüzde 79 arttı
İlk çeyrekte 2 milyar TL satış geliri elde eden Aselsan kârını yüzde 79.1 artırdı.
Aselsan yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79.1 artışla 629.3 milyon lira net kâr etti.
Şirket dün akşam açıkladığı Ocak-Mart dönemi bilançosuna göre satış gelirlerini 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 46.4 artırarak 2 milyar liraya çıkardı.
Bu yılki finansal hedeflerinde değişiklik yapmayan Aselsan satış gelirlerinde yüzde 40-50 artış, kur farkından arındırılmış yüzde 19-21 FAVÖK marjı ve 650 milyon lirası duran varlık olmak üzere 1 milyar lira yatırım harcaması hedefliyor.
Kaynak: Reuters