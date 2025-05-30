Aselsan'ın temettü teklifi onaylandı: Kâr payı dağıtacak!
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla temettü teklifinin genel kurulda onaylandığını duyurdu. Böylece Aselsan'ın ne kadar temettü dağıtacağı ve temettü tarihi netleşti. İşte temettü dağıtım kararının detayları...
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ASELS), 2024 yılı kârından pay başına net 0,20 TL nakit kâr payı dağıtımı teklifi Genel Kurul onayından geçti.
Aselsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada temettü dağıtım kararının detayları duyuruldu.
Buna göre şirket, 1 TL nominal değerli paya nakit brüt 0,2346491, net 0,1994517 TL kâr payı ödenmesine karar verdi.
Nakit temettü hak kullanım tarihi 25 Kasım 2025 olarak belirlendi.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şirketimizin 50. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;
• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
• Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 1.070.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 23,464912 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %23,464912) kısmının, (net 909.500.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 19,945175 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %19,945175) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 84.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
• Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına
ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2025 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir."