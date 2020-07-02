Aşı haberleri piyasalara moral oldu

02 Temmuz 2020

Salgında yeniden yükselişe geçen vaka sayılarının yarattığı fiyat baskısı devam ederken; koronavirüs aşısına ilişkin pozitif haber akışı piyasalardaki alımlara destek oluyor. ABD borsalarının karışık kapanmasının ardından bu sabah ABD vadelilerinde yatay bir seyir yaşanıyor. Asya borsalarda ise yükselişler dikkat çekiyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 civarında yükselirken başlıca bütün endeksler COVID-19 aşısı umutlarıyla artıda işlem görüyor. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.4 yükselirken, Çin lokomotif hisseleri yüzde 0.6 ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1.7 yükseldi.

Borsa İstanbul da dünya borsalarına eşlik ediyor

Dünya borsalarındaki iyimserlik havası ve risk iştahına paralel olarak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de güne yükselişle başladı. BİST-100 açılışta yüzde 0,46 artışla 115 bin 843 puana yükseldi. Veri bakımından yoğun günde dolar/TL, 6,84'ten; euro/TL 7,71'den değerleniyor.



Öte yandan yarın ABD borsalarının Kurtuluş Günü sebebiyle tatil olması nedeniyle bugün yoğun bir veri takvimi takip edilecek. Yurt içindeki veri ajandasında ise, haziran ayı diş ticaret rakamları, Merkez Bankası PPK toplantı özeti ve para banka istatistikleri yer alıyor.

Aşı testlerinden olumlu haberler var

ABD basınında yer alan haberlere göre, merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi.

ABD verileri ve aşı haberleri altın fiyatını geriletti



ABD'de açıklanan imalat sektörü verilerinden ve COVID-19'a karşı aşı geliştirme çabalarından gelen pozitif haberler, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını azalttı ve değerli metal fiyatlarında gerilemeye yol açtı.



Uluslararası piyasalarda spok altın fiyatı dün 1788,96 dolar/ons seviyesinin görülmesinin ardından bu sabah 1765,81 dolar/ons seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da dünkü kapanışa göre 3,80 dolar kayıpla 1766,45 dolar/ons seviyesinde.



CMC Markets analistleri, "Piyasalardaki büyüm yalısı genel duruş altın fiyatı üzerinde biraz baskı yaratıyor" değerlendirmesini yaparken, Philip Futures analistleri ise düşük faizin devam ettiği ortamda altında yüksek fiyatlarında yukarı hareketin devam edeceğini savunuyorlar.

Brent petrol 42 dolar düzeyinde

Petrol fiyatları ABD'de koronavirüs vakalarında en büyük günlük artışın kaydedilmesi ve

Kaliforniya'nın sosyal hayata dair bazı önlemleri yeniden devreye almasının ardından geriledi.

COVID-19 vakalarındaki yeniden artışın yakıt talebindeki toparlanmayı durdurabileceği

endişeleri kuvvetlendi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı önceki işlem gününde yüzde 1.8

yükseldikten sonra bugün saat 08:20 itibarıyla yüzde 0.1 düşüşle 41.97 dolara geriledi.ABD hafif ham petrolü dün yüzde 1.4 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.3 artışla 39.72 dolara

geriledi.

GÜNÜN AJANDASI

- Ticaret Bakanlığı'nın Haziran'a ilişkin dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor.

- TCMB, 25 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak.

- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.30).

- ABD'de yarın tatil olması nedeniyle veri anlamında yoğun bir gün olacak. Tarım dışı İstihdam, haftalık işsizlik başvuruları, dış ticaret (15.30), New York ISM iş koşulları endeksi (16.45), fabrika siparişleri (17.00), doğal gaz stokları (17.30) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri izlenecek.