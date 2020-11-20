Aşı haberleriyle altından çıkış hisseye giriş arttı

Yatırımcılar, koronavirüs aşısıyla ilgili olumlu haberlerin ardından geçen hafta yoğun şekilde riskli varlıklara yönelirken; bankacılık, seyahat, eğlence ve petrol gibi krizden en sert etkilenenler başta olmak üzere hisse senedi fonlarına 27 milyar dolarlık fon girişi sağladılar.

BofA'nın EFPR verilerine dayanarak verdiği bilgiye göre, küresel hisse senedi piyasalarına son iki haftada 71.4 milyar dolar ile şu ana kadarki en büyük fon girişi yaşandı. Fon akışında başı ABD ve gelişmekte olan pazarların borsaları çekti.

Fakat yatırımcılar geçen hafta 2.4 milyar dolarlık fon akışının olduğu yüksek seviyelerdeki teknoloji hisselerine yönelik yatırımlarını sonlandırmaya hazır değiller. BofA'nın yaptığı açıklamaya göre, yatırımcılar ekonomiye duyarlı hisselere tekrar dönmekte olsalar da, teknoloji hisselerini satmayacaklar.

Genellikle ekonomideki döngülere karşı daha duyarlı olan hisseler, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın bu ay başındaki aşı testleriyle ilgili olumlu açıklamasından sonra ekonomik toparlanma umutlarının artmasıyla yükselişe geçmişti.

BofA, 2021'in "aşı yılı" olacağını öngördüğünü belirterek, bunun neticesinde ekonomideki değişikliklere duyarlı hisselerin diğer hisselere, yüksek getirili borçlanma araçlarının yatırım yapılabilir seviyedeki karşı, gelişmekte olan piyasaların S&P 500'e karşı ve piyasa değeri düşük şirketlerin piyasa değeri büyük şirketlere karşı daha yüksek performans göstereceğini ifade etti.

Risk iştahının artması sonucu geçen hafta yatırımcılar 4 milyar dolarlık altın satışı yaptılar. Bu, şu ana kadar altın yatırımındaki en büyük fon çıkışına tekabül ediyor. Buna karşın, altın 2020 yılını 2010'dan beri yıllık bazda en iyi performansla kapatmaya hazırlanıyor.

Fakat BofA, müşterilerine "aşı haberlerini" artık satış yönünde fiyatlamalarını tavsiye etti.

Banka, "Aşının dağıtımı öncesinde iyimserliğin tepe yapmasıyla, kredi ve hisse senedi fiyatları gelecek aylarda zirvede pozisyonlanma, zirve politikaları ve kârların zirve yapmasıyla en yükseğe çıkacak" dedi.

Robeco portföy yöneticisi Jeroen Blokland, "Hem parasal hem de mali politikaların genişlemeci olmasıyla, şirket kârlarındaki keskin artış hisse senedi getirilerini artıracak" dedi.