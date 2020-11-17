'Aşı iyimserliğinin azalması Japon Yeni'nde artış getirebilir'

Küresel piyasalarda son günlerde oluşan aşı iyimserliği ciddi yükselişlere neden oluyor. Artan vakalar ve gündeme gelen ekonomilerin kapanma ihtimalinin fiyatlamalar üzerindeki etkisi nispeten daha sınırlı... Societe Generale stratejistleri Kit Juckes ve Olivier Korber kaleme aldıkları değerlendirmede aşı iyimserliği ve sonrasını analiz etti. Gelecek aylarda aşı konusunda iyimserliğin azalması ile güvenli liman para birimlerinden Japon Yeni'nde dolara karşı artış görülebileceği belirtildi.



Raporda, ABD ve Avrupa bölgelerinde artan Covid19 vakaları nedeniyle birkaç ay daha küresel ekonomik zayıflık görülmesinin beklendiği yorumu yapıldı. "Piyasalardaki mevcut heyecan anlaşılabilir ancak sürdürülebilir değil" denildi.



Analistler, USDJPY'de zayıflık ihtimalinin put opsiyonları üzerinden değerlendirilmesi gerektiği yorumunda da bulundular.