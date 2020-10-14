Aşı ve teşvik paketi piyasaların moralini bozdu

14 Ekim 2020

Küresel piyasalarda dün ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif kapanışların etkisiyle yeni güne de satıcılı başlıyor. ABD vadelileri dünkü kayıplara tepki olarak hafif artıda olsa da Asya borsaları genelinde ağırlıklı olarak kırmızı ekranlar dikkat çekiyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 civarı geriledi. Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0.7 düşerken, Çin lokomotif endeksi de yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Piyasalar neyi fiyatlıyor?



Salgında ikinci dalganın yarattığı endişeler, ABD'li şirket J&J'nin geliştirdiği COVID-19 aşısının klinik testlerine geçici olarak ara vermesi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Cumhuriyetçilerden gelen 1.8 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi teklifini geri çevirmesinin, dün Avrupa borsalarına ve Wall Street'e satış getirmişti. Bu gelişmelerin Asya'daki yansımaları ise bugün görülüyor. Öte yandan Pelosi'ye Demokrat Parti içinden gelen tepkiler ve Senato'nun en azından 500 milyar dolar büyüklüğünde bir yardım paketini Pazartesi günü görüşeceği haberleri ABD vadeli endekslerine yardımcı oluyor.

Dolar/TL, 7,93-7,94 bandında

Yurt içinde ise veri gündeminin zayıf olduğu günün başlangıcında döviz kurları tarihi seviyelerine yakın seyrediyor. Dolar/TL erken saatlerde yeniden 7,94 seviyesinin üzerini gördükten sonra 7,93'lerde değerleniyor. Euro/TL ise 9,3150'lerden el değiştiriyor.

Altın 1.900 doların altında

Altın, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması sonucu doların gücünü korumasına paralel olarak ivme kazanmada zorlandı ve 1,900 direnç seviyesinin altında seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün %1.6 geriledikten sonra bugün 1,895.04

dolarda yatay seyretti.



Petrol fiyatları yatay seyir izliyor

ABD ve Avrupa'da koronavirüs vakalarındaki hızlı artışların etkisi ile gerileyen petrol fiyatları bu sabah yataya yakın bir seyir izliyor. Brent petrolü 42,3 dolar seviyesinden işlem görürken ABD ham petrolü 40 doların biraz üzerinde.



Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin petrol piyasasındaki durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi yaptıkları haberlerine rağmen fiyatlarda aşağı yönlü eğilim sürüyor.

Analistler, "Petrol fiyatları Avrupa'da koronavirüs salgınının orman yangını gibi yayılmaya devam etmesine ve ABD'de vaka sayılarının yüksek seyretmeye devam etmesine karşı kırılgan" değerlendirmesinde bulunuyorlar.