Aşı, yatırımcının iştahını açtı

10 Kasım 2020

Hilal SARI

Küresel piyasalarda, Joe Biden zaferinin iyimserliği öne çıkarken, Pfizer ve BioNTech’ten gelen yüzde 90’ın üzerinde etki sağladığı bildirilen aşı haberi yatırımcıların risk iştahını daha da açtı. Gelişen ülke paralarındaki güçlenmeyle, dolar iki yılı aşkın bir sürenin en düşüğüne geriledi. Özellikle bankacılık ve havacılık hisselerine yönelik iyimserlik dalgası, gelişen ülke borsaları ile Avrupa ve ABD vadelilerinde yüzde 7’yi aşan yükselişler getirdi. ABD’de Demokrat aday Joe Biden’ın zaferinin, henüz resmi açıklama olmamasına rağmen kesinleşmesinin ardından risk iştahı yükselen küresel piyasalarında, Pfizer ve BioNTech’ten gelen aşı haberleriyle yeni rekorlar görüldü. Dünya genelinde artan COVID-19 vakalarına rağmen, hisseler ve petrolde sert yükselişler yaşanırken, riskli olarak görülen ve Biden zaferiyle dolar karşısında güçlenme seyrinde olan gelişen ülke paralarında da yükseliş sürüyor.

Risk iştahı gelişen ülke paralarına yarıyor

Gelişmekte olan ülke paralarını takip eden MSCI EM Currency, dün 2018’den bu yana görmediği 1.680 düzeyine kadar yükselirken, Endonezya Rupisi yüzde 1’e yakın, Güney Afrika Randı yüzde 2’ye yakın yükseldi. Türk Lirası ise içerdeki gelişmelerle birlikte dolar karşısında yüzde 5’in üzerinde yükselerek en fazla değer kazanan gelişen ülke parası oldu. Çin Yuanı dün dolar karşısında 28 ayın en yüksek düzeyini görürken, Japon Yeni de dolar karşısında sekiz ayın en yüksek düzeylerine yakın seyrediyor. Brezilya Reali de yine dolar karşısında güçlenen para birimlerinden. Japonya’nın en büyük bankalarından Mizugo’nun Avrupa Hedge Fon Satış Direktörü Neil Jones, bu hareketi risk iştahının açılmasına yoruyor ve şöyle diyor: “Bu klasik bir risk tercihi. Risk iştahıyla hisselerde ve emtialarda ve döviz piyasasında varlık fiyatları yükseliyor.” Jones, doların da hala bir güvenli liman para birimi olduğunu hatırlatarak, riskten kaçış dönemlerinde düşmesini beklemenin normal olduğuna dikkat çekiyor.

Vakalar dolardaki düşüşü sınırlayabilir

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, doların G-10 paraları karşısındaki değer kaybının uzun vadede devam edeceğini öngörüyor. Ancak para birimleri piyasasında vaka artışlarından kaynaklanan bir “gerçeklik kontrolü” de Kanada merkezli TD Securities’e göre çok mümkün. Banka notunda “Dolardaki düşüşün devamı konusunda daha dikkatliyiz. … COVID-19 vakalarındaki artışlar ve yeni kısıtlamalarla döviz piyasaları yakında bir gerçeklik kontrolünden geçebilir” diyor.

Parite 1,19’u aştı

Dolar endeksinin son haftalardaki düşüş trendinin Biden zaferi ile 10 haftanın en düşük düzeyine gelmesiyle, dünyada en fazla işlem gören Euro/dolar paritesi de dün itibariyle tekrar 1,19 düzeyinin üzerine çıktı. Parite TSİ 16:50 itibariyle 1,1890 düzeyinden işlem görüyordu. Dolar endeksi ise 92,12’ye kadar gerileyerek 10 haftanın en düşük düzeyini gördükten sonra TSİ 16:50’de 92,33 düzeyindeydi.

Hisse piyasalarında %7’yi aşan yükseliş

Pfizer ile BionTech'ın ortaklaşa geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının yüzde 90'dan fazla etkinlik gösterdiğinin ve aşının ciddi bir güvenlik endişesi ortaya koymadığının açıklaması, ABD vadeli endekslerini ve Avrupa borsalarını çoşturdu. Gelişen ülke borsalarını izleyen MSCI EM hisse endeksi de 2018’in başından bu yana en yüksek düzeyini gördü. İlaç şirketlerinin açıklamasında bu yıl 25 milyon kişi için yeterli olacak 50 milyon dozun, gelecek yıl ise 1,3 milyar doz aşının üretilmesinin beklendiğinin belirtilmesiyle Avrupa borsalarında yükselişler yüzde 7’yi aşarken, ABD vadeli endekslerinde yükseliş yüzde 5'i geçti. TSİ 16:30 itibariyle Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 5,66, Frankfurt'ta DAX yüzde 5,65, Milano’da FTSE MIB yüzde 5,37 ve Paris'te CAC-40 yüzde 7,39 yükseldi. Stoxx600’de ise aynı saatlerde yüzde 4,30’luk bir artış yaşandı. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi TSİ 15:30 itibariyle yüzde 5,21, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 3,53 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,83 artıda işlem gördü. Özellikle bankacılık ve havacılık endekslerinde sert yükselişler görüldü.

Petrolde yükseliş yüzde 10’u aştı

Pfizer ve BioNtech tarafından yapılan açıklama, yeni karantinaların gölgesinde yaşayan milyarlarca insanın tekrar sınırlar ötesi hareket edebileceğine dair umutları güçlendirerek petrol fiyatlarına da rekor yükselişler yaşattı. Açıklama sonrası Brent petrol yüzde 10’un üzerinde yükselişle TSİ 16:30 itibariyle 43,48 dolar/varil düzeyine kadar yükseldi. WTI petrolün varili ise yüzde 11’lik yükselişle 41,33 doları gördü.

Altın için kötü haber

Altın ise aşı haberlerinden olumsuz etkileniyor. Zayıf dolarla son haftalarda 1.900 düzeyinin üzerinde seyreden spot altındaki düşüşler dün yüzde 5’e yaklaştı ve ons fiyatı gün içinde 1.859 dolara kadar geriledi. TSİ 18:02 itibariyle altının onsu 1.862 dolardaydı. Reuters’a konuşan bağımsız analist Ross Norman, “Aşının pandemi durumundan çıkmamızda ekonomik büyüme için itici güç olacağı inancı var. Bu dünya için iyi, altın için kötü haber” diyor.