Astor bilançosunda dikkat çeken net kâr ve hasılat ivmesi

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 2026 yılının ilk çeyreğine ait konsolide finansal sonuçlarını KAP platformunda duyurdu. Bilanço verilerinde şirketin hasılat, brüt kar ve net kar kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla istikrarlı bir yukarı yönlü seyir izlendiği görüldü.

Astor satış gelirleri ve faaliyet karında artış kaydetti

Astor şirketinin 2026 yılı ilk çeyrek hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 9 milyar 286 milyon 457 bin 701 TL seviyesine yükseldi. Şirketin satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen brüt karı ise yüzde 23,2 oranında artışla 3 milyar 524 milyon 361 bin 357 TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde firmanın faaliyet verileri üzerinden hesaplanan esas faaliyetlerden sağlanan karı 2 milyar 866 milyon 664 bin 205 TL seviyesine ulaştı. Satış hacmindeki genişlemenin FAVÖK marjlarına da pozitif yansıdığı izlendi.

Şirketin net dönem karı, 2025 yılının ilk çeyreğindeki 1 milyar 187 milyon 437 bin 398 TL seviyesinden yüzde 52,5 oranında artışla 1 milyar 811 milyon 756 bin 765 TL seviyesine ulaştı.