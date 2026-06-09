Astor Enerji ABD merkezli şirket ile yeni sözleşme imzaladı

Astor Enerji, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir şirket ile güç transformatörleri tedariki konusunda yeni bir iş ilişkisine başladığını açıkladı. Şirket yönetimi tarafından dokuz Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan özel durum açıklaması, uluslararası pazardaki yeni satış adımlarını ortaya koydu. Yapılan açıklamaya göre taraflar arasındaki tedarik sözleşmesi 8 Haziran 2026 tarihinde resmi olarak imzalandı.

İmzalanan ticari anlaşmanın mali büyüklüğü 71 milyon 982 bin Amerikan Doları olarak belirlendi. Söz konusu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 46,0144 seviyesindeki döviz alış kuru üzerinden hesaplanan Türk Lirası karşılığı 3 milyar 312 milyon 208 bin 540 lira oldu. Sözleşme kapsamında Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirkete tedarik edilecek ürünlerin detayları da paylaşıldı. Büyüklükleri 132 MVA ile 220 MVA arasında değişen güç transformatörleri ihraç edilecek.

Astor Enerji yeni sözleşmenin ciroya etkisini duyurdu

Enerji sektörü ekipmanları üreten Astor Enerji, imzaladığı bu yeni sözleşmenin finansal tablolara etkisine ilişkin oranları da kamuoyu ile paylaştı. Şirketin bildiriminde yer alan verilere göre, sağlanan bu anlaşmanın 2025 yılı sonu hasılatına oranı yüzde 9,39 olarak gerçekleşti.

Sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimat takvimi de netlik kazandı. Şirket, üretilecek olan güç transformatörlerinin teslimatlarını 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Önümüzdeki yılın orta ve son dönemine yayılan bu teslimat süreci, şirketin üretim bantlarındaki kapasite kullanım oranlarını destekleyecek. Üretim ve lojistik aşamalarının belirlenen takvime uygun olarak yürütülmesi hedefleniyor.