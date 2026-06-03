Astor Enerji kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar liraya yükseltecek

Astor Enerji, finansal yapısını güçlendirme kararı aldı. Şirket yönetimi, artan pazar gereksinimleri doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanını artırmak için resmi adımları attı. Şirket, mevcut sermaye tavanını yaklaşık on katına çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda SPK'ya resmi başvuru yapıldı.

Astor Enerji yönetim kurulu 21 Mayıs 2026 tarihinde şirket merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda şirketin sermaye yapısını doğrudan etkileyecek kararlar alındı. Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar 250 milyon Türk Lirası seviyesinde bulunuyordu. Yönetim kurulu bu tavanın 40 milyar Türk Lirası seviyesine çıkarılmasına karar verdi.

Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi de yeni hedefler doğrultusunda güncellendi. Yeni sürenin 2026 ile 2030 yıllarını kapsayacağı açıklandı. Böylece kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihi 31 Aralık 2030 olarak belirlendi.

Sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımı işlemleri belirli bir hukuki prosedürü beraberinde getirdi. Şirket Esas Sözleşmesi içerisinde yer alan ilgili maddelerin resmi olarak değiştirilmesi gerekti. Bu amaçla sözleşmenin "Sermaye" başlıklı altıncı maddesinin tadil edilmesine karar verildi. İlgili tadil metni için düzenleyici kurumların onayına ihtiyaç duyuldu.

Ticaret Bakanlığı sürece dahil olacak

SPK onayı süreci tamamlamak için tek başına yeterli olmayacak. Şirketin ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı makamından da gerekli yasal izinleri alması gerekecek. Ticaret Bakanlığı onayı sonrasında süreç nihai aşama olan genel kurul aşamasına geçecek. Şirket, tüm bu yasal izinlerin eksiksiz bir şekilde alınmasını planladı.

Kayıtlı sermaye sistemine dahil olmak, yönetim kurullarına belirlenen tavana kadar sermaye artırımı yapma yetkisi veriyor. Astor Enerji, 40 milyar liralık yeni tavan ile önümüzdeki dört yıl boyunca hızlı sermaye artırımı yapabilme esnekliği kazandı. Bu durum, olası yeni yatırımlar ve pazar genişlemesi için şirketin elini güçlendirdi. Enerji sektöründeki büyüme potansiyeli bu tür sermaye hamlelerini destekledi.

Esas sözleşme tadil tasarısı en nihayetinde şirket ortaklarının kararına sunulacak. SPK ve Ticaret Bakanlığı onayları alındıktan sonra ilk genel kurul toplantısı düzenlenecek. Toplantıda söz konusu sermaye tavanı artırımı pay sahiplerinin onayından geçecek. Pay sahiplerinin genel kuruldaki kararı sürecin nihai sonucunu tayin edecek.