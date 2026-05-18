Astor Enerji TEİAŞ ihalesinde birinci oldu ve yatırım hedeflerini açıkladı

Astor Enerji, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen 11 adet Mobil Hibrit Modülü temini ihalesinde birinci sırada yer aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, söz konusu ihalenin 351 milyon 100 bin TL tutarındaki kısmı için en avantajlı teklifi vererek süreci önde tamamladı. İhale sonrası sözleşme aşamasına ilişkin yasal bildirimlerin şirket tarafından yapılmaya devam edeceği belirtildi.

İhale sürecinin ardından yeni hedefler duyuruldu

Astor Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Olcay Doğan, şirketin faaliyetleri ve gelecek planlarına ilişkin sayısal verileri aktardı. Gelirleri ve varlıkları yatırıma dönüştürme stratejisini sürdüreceklerini belirten Doğan, özellikle elektrikli araç şarj istasyonları tarafında güçlü bir büyüme ivmesi yakalamayı hedeflediklerini bildirdi.

Güçlü bir sanayi şirketi kimliğiyle sermaye tahsisini yatırımlara yönlendireceklerini ifade eden Doğan, enerji sektöründeki operasyonel büyümenin 2035 yılına kadar devam edeceği öngörüsünü paylaştı.

Siparişlerin ana kalemi güç trafolarından oluşuyor

Üretim kalemlerine ve talep dengesine dair dağılım oranlarını açıklayan Doğan, alınan güncel siparişlerin yüzde 75 oranındaki kısmının doğrudan güç trafolarından oluştuğunu kaydetti. Finansal piyasalardaki duruma da değinen Doğan, küresel ölçekli MSCI Endeksi aracılığıyla hisse senedi piyasasında şirkete yönelik önemli bir likidite desteği gelmesini beklediklerini aktardı.