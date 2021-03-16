AstraZeneca gelişmeleri petrol fiyatlarını geriletti

Avrupa'da 21 ülkenin AstraZeneca'nı COVID-19 aşısının kullanımını askıya almaları ve bu aşının kullanımının durmasının Avrupa'nın aşılama programının 1 ay ötelenmesine yol açacağı değerlendirmeleri petrol fiyatlarına olumsuz yansıdı.



ABD'de petrol stoklarının arttığına yönelik beklentilerin de etkisi ile ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 68 dolar seviyesine kadar geriledi. NYMEX'de de Batı Teksas petrolü düne göre 40 cent civarı kayıpla 65 doların hemen altında işlem görüyor.



Analistler, ABD'de petrol stoklarının rafinerilerin tam kapasite ile kullanılamamasının etkisi ile beklendiği gibi güçlü artış göstermesi halinde Brent petrolünde 67,94 dolar/varil desteğinin test edilebileceğini vurguluyorlar.