Asya borsaları ABD-İran anlaşması ile yükseliyor

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Asya borsaları, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açma konusunda uzlaşması üzerine keskin yükselişler kaydetti. Bölgesel kazanımlara yüzde 5,41 değer kazanan Japonya'nın Nikkei 225 endeksi öncülük ediyor Nikkei endeksi 69.593,64 puana ulaştı.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 5,1 tırmanırken, Singapur Straits Times endeksi yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. Yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi küresel emtia piyasaları ile birlikte Asya borsaları üzerinde de yukarı yönlü baskı yarattı.

Çin SSE Bileşik Endeksi yüzde 1,13 kazançla 4.077,23 puandan işlem görüyor. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,49 artışla 24.839,40 seviyesine çıkarken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,38 yükselerek 8.925,40 puana ulaştı. Bölge genelinde etkili olan pozitif dalga, Asya hisse senetlerinde geniş tabanlı alımları beraberinde getirdi.

Küresel piyasalardaki olumlu hava ABD endeks vadeli kontratlarına da doğrudan yansıdı. Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemleri yüzde 0,8, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1,1 ve Nasdaq Bileşik Endeksi vadeli işlemleri yüzde 1,8 kazanç sağladı.

Hürmüz anlaşması Asya borsaları rallisini tetikledi

Küresel petrol göstergesi Brent ham petrol vadeli kontratları, sevkiyat hatlarının açılacağı beklentisiyle yüzde 4,3 düşerek varil başına 83,59 dolara geriledi. ABD hafif petrolü Batı Teksas türü ise yüzde 4,9 kayıpla 80,69 dolardan alıcı buldu. Jeopolitik gerilimin azalması, enerji ithalatçısı konumundaki Asya borsaları için maliyet baskılarını hafifleten bir unsur oldu. Commonwealth Bank of Australia Kıdemli Kur Stratejisti Kristina Clifton, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının küresel ekonomi için olumlu bir haber olduğunu belirtti.

Clifton, petrol ve gaz akışının tamamen başlamasının zaman alacağını ve piyasaların üretim hızına odaklanacağını vurguladı. Enerji fiyatlarının çatışma öncesi seviyelere hemen dönmeyeceğini de sözlerine ekledi. Westpac Piyasa Stratejisti Imre Speizer ise İsrail ile Lübnan arasındaki çatışma riskinin sürdüğünü ifade etti. Speizer, resmi imza tarihinin cuma günü olmasının piyasalarda temkinli bir iyimserlik yarattığını ve her şey planlandığı gibi giderse Asya borsaları rallisinin yeni bir ivme kazanabileceğini öngördü.

Güvenli liman talebi petrol fiyatlarını ve doları düşürdü

Anlaşma haberinin ardından güvenli liman talebi azalan ABD doları, önemli para birimleri karşısında gerileme kaydetti. Dolar endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 99,492 ile 5 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Avustralya doları ise ABD doları karşısında yüzde 0,5 yükselerek 0,7075 seviyesinden işlem gördü. ATFX Global Kıdemli Piyasa Stratejisti Nick Twidale, risk para birimlerinin önümüzdeki seanslarda değer kazanmaya devam edebileceğini bildirdi.

Twidale, Hürmüz Boğazı'nın gerçek anlamda ne kadar sürede açılacağı konusunda piyasanın bekleyip gör politikası izleyeceğini belirtti. Petrol akışının normale dönmesinin haftalar yerine aylar alabileceğini savunan Twidale, petrol fiyatlarının yakın zamanda 70 dolar seviyesine inmesini beklemediğini dile getirdi. Bölgedeki diplomatik gelişmeler Asya borsaları genelinde alıcılı seyrin korunmasını destekliyor.