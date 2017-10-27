Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsaları haftanın son işlem gününde yükselişli bir grafik çizdi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık yüzde 0,7 artış kaydetti. Beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon verisi sonrasında dolar/yen paritesi son bir haftadır test ettiği 114 seviyesinin üzerine çıkarken, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 114,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Zayıflayan yenden güç bulan Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yaklaşık bir aydır devam eden yükseliş trendini bugün de sürdürdü. Gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 22.000 puanı test eden endeks, günü de yüzde 1,3'lük artışla 22.012,62 puandan tamamladı.

Çin'de eylül ayı sanayi kesimi karları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Pozitif veri sonrasında Şanghay bileşik endeksi 3.420,92 puanla Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, kapanışa doğru yüzde 0,2 primle 3.415,3 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.497,83 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 33.178,69 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 değer kazancıyla 28.409,32 puanda seyrediyor.