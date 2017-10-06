Asya borsaları alış ağırlıklı kapandı
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Haftanın son işlem gününü yükselişle kapatan Asya borsalarında, Japon piyasasına yön vermesi açısından yakından takip edilen dolar/yen paritesi, bugün 113 sınırını aşarak 113,07'ye çıkarken, Nikkei 225 endeksi de yendeki zayıflamadan güç bularak 20.721,15 puan ile Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeks, günü ise yüzde 0,3 artışla 20.690,71 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükselişle 31.771,62 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 primle 28.442,81 puanda seyrediyor.
Çin ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Kaynak: AA