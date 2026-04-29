Asya borsaları barış görüşmelerindeki belirsizlikle karışık bir seyir izliyor

İran ile devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik barış görüşmelerinin durma noktasına gelmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair somut bir adım atılamaması üzerine Asya borsaları Çarşamba günü karışık bir seyir izledi. Enerji koridorundaki belirsizlik sürerken petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekti.

Asya borsaları bölgesel gerginliklerin gölgesinde kaldı

Beyaz Saray, Trump ve ekibinin Tahran’ın deniz trafiğini yeniden başlatmaya yönelik son teklifini değerlendirdiğini açıkladı. Ancak Wall Street Journal ve CNN, Trump’ın bu teklife şüpheyle yaklaştığını bildirdi. Tahran yönetimi, Washington’ın liman ablukasını kaldırması karşılığında Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı hafifletmeyi teklif etmişti.

Gelişmelerin etkisiyle Asya borsaları endekslerinde farklı yönelimler görüldü. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,34 artışla 26.023,41 puana yükselirken, Çin'de SSE Bileşik endeksi yüzde 0,40 değer kazanarak 4.094,80 seviyesine ulaştı. Buna karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 kayıpla 59.917,46 puana geriledi.

Petrol fiyatları Hürmüz çıkmazıyla yeniden yükseldi

Barış çabalarının sonuçsuz kalması ve Trump’ın geçen hafta sonu Pakistan’daki görüşmeleri iptal etmesi, petrol fiyatlarını bir haftayı aşkın süredir yukarı itti. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar sınırına dayanırken, Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) iki hafta sonra ilk kez 100 doları aştı.

Avustralya piyasasında S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,25 azalarak 8.688,50 puana indi. Bölge genelindeki hisse senetlerini kapsayan The Asia Dow ise yüzde 0,69 oranında değer kaybederek 5.842,24 seviyesinden işlem gördü. Piyasa analistleri, kriz uzadıkça üretim risklerinin ve depolama baskılarının fiyatlar üzerinde daha fazla belirleyici olacağını vurguladı.

Teknoloji hisseleri ve küresel veriler piyasaları baskılıyor

Asya borsaları için bir diğer baskı unsuru ise Wall Street'ten gelen zayıf veriler oldu. OpenAI şirketinin kullanıcı ve gelir hedeflerini kaçırdığına dair haberler, teknoloji hisselerinde satış dalgasına yol açtı. Bu durum Nasdaq Bileşik endeksi öncülüğünde New York borsalarında kayıplara neden olmuştu.

Yatırımcılar, enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmek için Federal Rezerv'in bugün sona erecek toplantısını yakından takip ediyor. Haftanın geri kalanında Amazon, Google, Meta ve Microsoft gibi devlerin açıklayacağı kazanç raporları, küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek.