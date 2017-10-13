Asya borsaları bir ülke hariç alıcılı

13 Ekim 2017

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei endeksi, son dönemdeki yükselişini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 21.000 puanı aştı. Endeks, 21.211,29 puanla 21 yılın en yüksek seviyelerini görürken, günü yüzde 1'e yakın kazançla 21.155,18 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 111,91 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla dolar bazında ihracat yüzde 8,1 ve ithalat yüzde 18,7 arttı. Böylece Çin'in eylül ayı dış ticaret fazlası 28,5 milyar dolarla 38 milyar dolarlık piyasa beklentilerinin altında kaldı. Aynı dönemde ülkede doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 17,3 artarak 70,63 milyar yuan oldu.

Veriler sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.390,52 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 2.473,62 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 32.403,16 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 28.470,98 puanda seyrediyor.



Kaynak: AA