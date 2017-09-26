Asya borsaları Çin hariç satıcılı
Asya borsaları yeniden tırmanan Kuzey Kore gerilimi ile Çin hariç negatif bir seyir izledi.
ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin izlendiği Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) temmuz ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin tutanaklar, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı. Tutanaklar, yavaş ücret artışlarının enflasyon beklentilerinde zayıflamaya yol açtığını, bunun da gerçekleşen enflasyon ve büyümeyi negatif etkileyebileceğine yönelik endişelerin bulunduğunu ortaya koydu.
Öte yandan 2 haftalık yükseliş trendi sonrası son 4 işlem gününde düşüşe geçen dolar/yen paritesi, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 111,6 seviyelerinden işlem görüyor.
Yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisseleri üzerinde baskı yaratması ve düşük enflasyona ilişkin tedirginliklerin gündeme gelmesi sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,3 düşüşle 20.330,19 puandan tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne düşüşle başlaması sonrası kapanışa doğru kayıplarını telafi etti ve yüzde 0,1 yükselişle 3.343,58 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 geriledi ve kapanışta 2.374,32 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 31.525,22 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 27.448,47 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA