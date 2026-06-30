Asya borsaları Çin verilerinin desteği ile yükseliyor

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Asya borsaları salı günü Çin'den gelen olumlu imalat verileri ve küresel teknoloji rallisinin etkisiyle yükseliş kaydetti. Çin'de Şanghay Şenjen CSI 300 endeksi yüzde 1,12 değer kazanarak ikinci çeyrekteki toplam kazancını yüzde 10'un üzerine taşıdı. Şanghay Bileşik endeksi günü yüzde 0,20 oranında sınırlı bir yükselişle sürdürürken, Güney Kore ve Japonya borsaları çeyreklik bazda bölgenin en güçlü performansını sergiledi. Yapay zeka sektörüne yönelik küresel iyimserlik yarı iletken üreticilerinin hisselerine yoğun alımlar getirerek endeksleri yukarı taşıyor.

Çin hükümeti resmi imalat satın alma yöneticileri endeksinin haziranda 50,3 değerine ulaşarak genişleme bölgesine geçtiğini açıkladı. Ülkenin hizmet sektörü PMI verisi 50,2 seviyesine çıkarken, bileşik PMI göstergesi de 50,6 puana ulaştı. Yüksek teknolojili ihracat kalemleri yerel talepteki zayıflığı dengeleyerek ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ediyor. ING analistleri, verilerin ikinci çeyrek genelinde bir yavaşlamaya işaret edebileceğini belirterek bunun Pekin yönetiminden yeni teşvik adımları getirebileceğini öngörüyor.

Teknoloji sektörü çeyreklik kazançları zirveye taşıdı

Yarı iletken sektöründeki güçlü yükseliş Asya borsaları genelinde son yılların en iyi çeyreklik kapanışlarından birine zemin hazırladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,32 değer kazanarak üç aylık dönemde yüzde 36'yı aşan bir getiri yakaladı. Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 1,68 artış kaydederken, ardışık rekorların ardından çeyreklik bazda yüzde 65'e yakın bir sıçrama gerçekleştirdi. Bölge genelini izleyen MSCI Japonya Hariç Asya Net USD endeksi ise son üç ayda yüzde 21 tırmandı.

Bölgedeki bazı endeksler ise küresel teknoloji rallisinin gerisinde kalarak negatif bir ayrışma sergiledi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,32 kayıp yaşarken, ikinci çeyrek genelinde yüzde 7,5 oranında değer yitirdi. Endonezya'da Jakarta Bileşik endeksi yüzde 2,76 gerileyerek küresel ölçekte en zayıf yıllık performansı gösteren endeks oldu. Yabancı yatırımcılar, şeffaflık endişeleri ve MSCI endeksindeki olası not düşürüm riskleri sebebiyle Cakarta piyasından sermaye çıkışını hızlandırıyor.

Bölgesel faiz kararları ve makro veriler izleniyor

Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi 8.822,90 puanda yatay bir seyir izleyerek yüzde 0,01 oranında çok kısıtlı bir gerileme kaydetti. Avustralya Merkez Bankası haziran ayı toplantı tutanaklarında, politika yapıcıların enflasyon riskleri nedeniyle ek sıkılaştırmaya hazır olduğunu bildirdi. Japonya'da TOPIX endeksi yüzde 0,58 yükselirken, ülkede mayıs ayı sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı ve işsizlik oranı sabit seyretti. Tayland'da SET endeksi yüzde 0,08 artarken, Filipinler'de PSEi Bileşik endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti.

Küresel yatırımcılar, haftanın devamında açıklanacak olan Avrupa enflasyon verilerine ve ABD istihdam raporlarına odaklandı. Perşembe günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde S&P 500 vadeli endeksi Asya seansında yüzde 0,05 artışla yatay seyretti. Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh çarşamba günü bir konuşma gerçekleştirerek para politikasına dair yeni sinyaller verecek. Piyasalar ayrıca ABD ve İran arasındaki olası barış görüşmelerini ve Hürmüz Boğazı çevresindeki diplomatik gelişmeleri yakından takip ediyor.