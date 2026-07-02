Asya borsaları çip sektörü öncülüğünde geriliyor

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Asya borsaları, çip üreticilerindeki satış ve ABD istihdam verisi öncesi yükselen faiz hassasiyetiyle perşembe günü geriledi. MSCI’nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,8 düşerken, Japonya Nikkei endeksi yüzde 1,1 kayıp verdi.

Güney Kore KOSPI endeksi yüzde 2,7 geriledi. Endeks çarşamba günü de yüzde 2 düşmüştü. İkinci çeyrekte yapay zeka bağlantılı bellek çipi talebiyle yüzde 68 yükselen piyasa, yeni çeyreğe kâr realizasyonuyla başladı.

Asya borsaları için temel risk, çip hisselerindeki düzeltmenin bölgesel endekslere yayılması oldu. Döviz ve tahvil piyasaları ise ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed faiz patikası üzerindeki etkisine odaklandı.

Çip hisselerinde satış baskısı arttı

Asya borsaları içinde en sert baskı Güney Kore teknoloji hisselerinde görüldü. SK Hynix yüzde 7,7 değer kaybetti. Samsung Electronics yüzde 6,2 düşüşle endeksi aşağı çekti.

Yatırımcılar, Meta Platforms’a ilişkin haber akışını çip üreticileri açısından yeniden fiyatladı. Habere göre Meta, fazla yapay zeka işlem kapasitesini satabileceği bir bulut işi kuruyor. Meta hisseleri gece işlemlerinde yüzde 8,8 yükseldi.

Asya borsaları bu haberin ardından yapay zeka donanımı talebine ilişkin varsayımları yeniden değerlendirdi. Güney Kore ve Tayvan’daki büyük kazanan hisselerde satış baskısı öne çıktı. Hong Kong Hang Seng endeksi ise bölgedeki genel eğilimden ayrışarak yüzde 1,8 yükseldi.

Yabancı yatırımcı satışları rotasyonu hızlandırdı

Asya borsaları, 2026’nın ilk yarısında yabancı yatırımcı çıkışlarının hızlanmasıyla daha kırılgan bir zemine girdi. Yabancı yatırımcılar, Asya hisse senetlerini en az 16 yılın en hızlı temposuyla sattı.

Söz konusu satış, yapay zeka odaklı rallinin ardından portföylerde yeniden dengeleme ihtiyacını artırdı. Yatırımcılar Güney Kore ve Tayvan’daki güçlü yükseliş yaşayan hisselerde pozisyon azalttı. Daha düşük fiyatlanan geride kalmış hisselere yönelim de bölgesel rotasyonu derinleştirdi.

Asya borsaları açısından bu eğilim, teknoloji yoğun endekslerde değerleme hassasiyetini artırıyor. Özellikle ikinci çeyrekte sert yükselen çip hisseleri, yeni veri takvimi öncesinde kısa vadeli kâr satışlarına açık kaldı.

ABD istihdamı Fed beklentilerini belirleyecek

Asya borsaları için haftanın ana makro verisini ABD tarım dışı istihdam raporu oluşturuyor. Piyasalar, cuma günkü Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle bu ay perşembe açıklanacak veriye odaklandı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, haziran ayında 110 bin kişilik istihdam artışı bekliyor. Tahmin aralığı 25 bin ile 200 bin arasında değişiyor. İşsizlik oranının yüzde 4,3 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor.

Asya borsaları açısından bu geniş tahmin aralığı, verinin piyasa etkisini büyütüyor. Güçlü istihdam, Fed’in faiz artırımı olasılığını destekleyebilir. Zayıf veri ise tahvil faizleri ve dolar üzerinde kısa vadeli gevşeme yaratabilir.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, hisse yatırımcıları için tek ve katı bir işlem şablonunun bulunmadığını belirtti. Weston’a göre piyasalar, makul istihdam artışı ve istikrarlı işsizlik oranını içeren dengeli bir tabloyu tercih ediyor.

Yakın vadeli faiz artırımı ihtimalini belirgin biçimde artırmayan her sonuç, hisse piyasası boğaları açısından destekleyici görülüyor. Asya borsaları bu nedenle sadece istihdam sayısını değil, işsizlik ve ücret eğilimlerini de izleyecek.

Tahvil getirileri Warsh mesajlarıyla yüksek kaldı

Fed Başkanı Kevin Warsh, Sintra Forumu’nda enflasyon risklerinin son dönemde azaldığını söyledi. Piyasa, bu mesajı ABD tahvilleri açısından sınırlı ve kısa ömürlü bir rahatlama olarak değerlendirdi.

Warsh, Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı kalacağını vurguladı. Ayrıca gevşek para politikası bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilecek bir duruş sergiledi. Piyasalar, eylül ayında faiz artırımı için yaklaşık yüzde 80 olasılık fiyatlıyor.

ABD tahvil getirileri, güçlü istihdam verisi ihtimaline karşı yükseliş eğilimini korudu. İki yıllık ABD tahvil faizi perşembe günü 1 baz puan artarak yüzde 4,1785 seviyesine çıktı. Getiri hafta başından bu yana 9 baz puan yükseldi.

On yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,4811 seviyesinde yatay kaldı. Buna rağmen getiri hafta boyunca 10 baz puan artış gösterdi. Yüksek tahvil faizleri, ABD dolarına destek verdi.

Asya borsaları için bu görünüm, teknoloji hisselerinde iskonto oranı baskısını artırıyor. Faiz beklentilerindeki yukarı yönlü hareket, büyüme hisseleri üzerinde değerleme hassasiyetini öne çıkarıyor.

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı trafiğiyle geriledi

Petrol fiyatları, jeopolitik tansiyona ilişkin daha yumuşak sinyallerle dört ayın en düşük seviyelerine indi. Brent petrol yüzde 0,8 düşüşle varil başına 71 dolara geriledi.

Trump, Katar’da İran ile yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. Aynı dönemde daha fazla petrol tankeri Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptı. Enerji piyasası, arz akışına ilişkin en sert risk primini geri vermeye başladı.

Asya borsaları açısından petrol fiyatlarındaki gerileme karmaşık bir sinyal üretiyor. Düşen enerji fiyatları enflasyon baskısını hafifletebilir. Ancak küresel talep görünümüne dair kaygılar, emtia fiyatlarındaki gerilemeyi hisse piyasaları için tek başına destekleyici kılmıyor.

Döviz ve emtia piyasaları veri öncesi dengelendi

Euro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları sonrası dolar karşısında yüzde 0,4 geriledi. Lagarde, enflasyon ve büyüme risklerinin daha dengeli bir zemine yayıldığını söyledi. Euro, Asya saatlerinde 1,1379 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Japon yeni dolar karşısında 162,59 seviyesinde sınırlı hareket etti. Yen, çarşamba günü 162,84 ile 40 yılın yeni dip seviyesini gördü. Tokyo’dan gelen müdahale uyarıları, yenin sert değer kaybı sonrası yeniden gündeme geldi.

Japon otoriteleri nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 12 trilyon yen harcadı. Buna rağmen müdahalelerin etkisi kısa sürdü. Döviz piyasası, faiz farkları ve ABD tahvil getirileri nedeniyle yen üzerinde baskının korunduğunu gösteriyor.

Altın, zorlu geçen çeyreğin ardından yüzde 0,5 yükselerek ons başına 4.050 dolara çıktı. Güvenli liman talebi, faiz beklentileri ve doların gücü arasında dengelenmeye çalışıyor.

Asya borsaları, haftanın geri kalanında ABD istihdam verisinin tahvil faizleri, dolar ve teknoloji hisseleri üzerindeki etkisini izleyecek. Çip hisselerindeki kâr satışları sürerse bölgesel endeksler baskı altında kalabilir. İstihdam verisi Fed faiz artırımı beklentilerini sınırlarsa risk iştahı kısa vadede dengelenebilir.