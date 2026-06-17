Asya borsaları Fed kararı öncesinde yükseliyor

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Asya hisse senedi piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında cuma günü imzalanacak olan ve Hürmüz Boğazı koridorunu ticarete yeniden açacak mutabakat zaptı öncesinde çarşamba günü yükseliş kaydetti.

Bölgesel ham petrol sevkiyat hatlarının normalleşmesi küresel petrol piyasası dinamiklerini doğrudan etkilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak salı günü ulaştığı 70.000 puanlık tarihi zirvesine yeniden yaklaştı.

Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Federal Rezerv faiz kararına odaklandığı için endekslerdeki genel kazançlar sınırlı kaldı. Amerika Birleşik Devletleri vadeli endekslerinden S&P 500 vadeli kontratları Asya seansında yüzde 0,17 veya yüzde 0,2 artış gösterdi.

Küresel petrol piyasası analistleri İsviçre'deki diplomatik adımları takip ederken, petrol piyasası katılımcıları Wall Street'in karışık kapanışını devraldı. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında fonlar teknoloji hisselerinden ekonomik duyarlılığı yüksek döngüsel sektörlere geçiş yaptı. Merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeyerek sabit bırakması bekleniyor. Kurumsal fon yöneticileri Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh tarafından yapılacak ekonomik değerlendirmeleri bekliyor.

Japonya borsaları enerji maliyetleri ve çip talebiyle güçlendi

Japonya'da TOPIX endeksi yüzde 0,75 yükselirken, yarı iletken ve sanayi hisseleri yapay zeka talebiyle güçlü performans sergiledi. Ülkenin mayıs ayı ticaret verileri, çip ve elektronik ihracatının güçlü kalması sayesinde dış ticaret açığının beklentilerden daha az gerçekleştiğini gösterdi. Ancak SoftBank Grubu hisseleri, OpenAI şirketinin yüksek maliyetler nedeniyle kalıcı kayıplar yaşadığı haberlerinin ardından yüzde 3,49 geriledi; hissedeki düşüş gün içinde yüzde 5 seviyesini buldu.

Japonya piyasaları, Japonya Merkez Bankası kararı sonrasındaki dirençli duruşunu korudu. Banka salı günü enerji kaynaklı enflasyon baskılarına karşı faizleri 25 baz puan artırmıştı. Küresel petrol piyasası aktörleri bu sıkılaşma adımlarını yakından izliyor.

Gelişen makroekonomik koşullar küresel petrol piyasası dengelerini değiştirirken Asya genelinde alıcılı seyir hâkim oldu. Singapur'da Straits Times endeksi elektronik ihracatındaki yirmi yılın en hızlı büyümesiyle yüzde 1,12 yükselerek rekor kırdı. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi, Avustralya Merkez Bankası faiz sabit tutma kararı sonrasında 36,10 puan veya yüzde 0,40 artışla 8.953,80 puana ulaştı.

Bölgesel büyüme verileri petrol piyasası beklentilerini şekillendiriyor

Çin anakarasında Shanghai Shenzhen CSI 300 endeksi yüzde 0,11 veya yüzde 0,3 yükselirken, Shanghai Bileşik endeksi yüzde 0,18 veya yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Hong Kong Hang Seng endeksi ise haftanın başındaki zayıf Çin ekonomik verilerinin ardından yüzde 0,40 veya yüzde 0,75 geriledi. Güney Kore KOSPI endeksi yerel çip hisselerindeki dalgalanmalar nedeniyle yatay bir seyir izleyerek yüzde 0,28 kayıp yaşadı. Hindistan Nifty 50 endeks vadeli işlemleri ise yüzde 0,57 veya yüzde 0,6 artış kaydetti. Kurumsal yatırımcılar Çin'deki yavaşlamanın küresel petrol piyasası talebine etkisini inceliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran cuma günü imzalayacakları mutabakat zaptı ile Hürmüz Boğazı üzerindeki gerginliği sonlandıracak. Stratejik ortaklık adımları lojistik hatlarını rahatlatarak küresel petrol piyasası arz güvenliğini artıracak. Yatırımcılar Kevin Warsh yönetimindeki Federal Rezerv kararlarının yanı sıra bu jeopolitik yumuşamanın küresel petrol piyasası fiyatlarına yansımasını hesaplıyor. Gelişmeler orta vadede küresel petrol piyasası oyuncularının risk iştahını destekliyor.