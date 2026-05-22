Asya borsaları haftanın son işlem gününde yükseliş sergiliyor

Asya borsaları haftanın son işlem gününde yükselirken, ABD dolar endeksi altı haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Hisse senedi piyasalarında, Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisse senetlerini izleyen MSCI endeksi %0.3 oranında yükselerek haftalık bazda ılımlı bir artışa yöneliyor.

Japonya Nikkei 225 endeksi %2 oranında kazanç sağlıyor. ABD vadeli endeksleri %0.2 oranında, Avrupa vadeli endeksleri ise %0.8 oranında değer kazanıyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelere dair haber akışıyla yön bulan petrol fiyatlarında dalgalı bir seyir izlenirken, iki tarafın temel konulardaki uzlaşmazlığı devam ediyor.

Hürmüz Boğazı kapanma riski ve petrol fiyatlamaları

Dünyanın enerji arzı için kritik bir arter olan Hürmüz Boğazı'nın kapanma riski, petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor ve enflasyonist etkiler nedeniyle küresel faiz oranı görünümünü yeniden şekillendiriyor. Brent petrolün varil fiyatı %2 artarak 104.71 dolara ulaşıyor, ancak haftalık bazda %6 düşüş kaydediyor. ABD Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı %1.66 artışla 98.01 dolardan işlem görüyor. Fiyatların, bir anlaşma sağlansa dahi savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarında, Orta Doğu'da yaklaşık üç aydır devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde bazı olumlu işaretler görüldüğü, ancak Tahran'ın uranyum stoku ve su yolu kontrolleri konularındaki farklılıkların devam ettiği bildirildi. Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston'ın raporunda, haber akışının piyasa fiyatlamalarına kademeli olarak somut şekilde yansımaya başladığı ifade edildi.

Küresel enflasyon etkileri ve Fed faiz kararı ihtimalleri

Çatışmaların uzamasıyla enerji arzındaki kesintilerin küresel çapta fiyatlara yansıması ihtimali, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda faiz artırımı ihtimallerinin fiyatlanmasına yol açıyor. Savaş öncesindeki iki faiz indirimi öngörüsüne karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırımına gitme ihtimali fiyatlanıyor.

Federated Hermes Sabit Getirili Menkul Kıymetler Başkanı Mitch Reznick'in analizinde, petrol fiyatları ile küresel oranlar arasındaki bağın netleştiği belirtildi. Reznick, başlangıçta enflasyon öngörülerinde bir değişim olarak algılanan durumun doğrudan gerçekleşen enflasyonu beslediğini, merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikasını daha uzun süre sıkı tutma yönünde hareket edeceği görüşünü aktardı.

ABD dolar endeksi ve Japonya makroekonomik verileri

Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş, dolar endeksini destekliyor. Sepet kurlara karşı ABD dolar endeksi 99.247 seviyesinde seyrediyor. Euro dolar paritesi erken işlemlerde 1.1614 ile perşembe günü test ettiği altı haftanın en düşük seviyesine yakın noktadan işlem görüyor ve aylık bazda %1 oranında düşüşe yöneliyor.

Dolar karşısında Japon yeni 159.11 seviyesinde bulunuyor. Makroekonomik veri tarafında, Japonya'da nisan ayında çekirdek enflasyon son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu verinin Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırım patikasına yönelik projeksiyonları zorlaştırdığı belirtiliyor. Piyasalar resmi takvimde yer alan küresel enflasyon verilerini takip edecek.