Asya borsaları haftaya karışık bir seyirle başladı

Asya hisse senedi piyasaları, haftanın ilk işlem gününde Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ve teknoloji sektöründeki ayrışmanın etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yapay zeka yatırımlarının itici gücüyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, bölgedeki diğer başlıca endeksler kırmızı bölgede işlem görüyor. Yatırımcılar bir yandan teknoloji şirketlerindeki büyüme potansiyelini fiyatlarken, diğer yandan tırmanan petrol fiyatlarının yaratabileceği enflasyonist baskıları değerlendiriyor.

Asya borsalarında yön arayışı ve endekslerde ayrışma

Güncel verilere göre Asya piyasalarında belirgin bir ayrışma dikkat çekiyor. Teknoloji ve çip üretimi yatırımlarının merkezindeki Güney Kore'de KOSPI Bileşik Endeksi %4,01 gibi güçlü bir artışla 7.798,74 puana tırmanarak rallisine devam ediyor. Çin'de SSE Bileşik Endeksi de %0,71 artışla 4.209,67 puana yükseldi.

Öte yandan, bölge genelindeki diğer majör endeksler jeopolitik risklerin gölgesinde düşüş eğiliminde:

Japonya Nikkei 225: %0,36 kayıpla 62.486,84 puan

Hong Kong Hang Seng: %0,40 kayıpla 26.288,84 puan

Avustralya S&P/ASX 200: %0,66 düşüşle 8.686,60 puan

The Asia Dow (USD): %1,04 değer kaybıyla 6.311,60 puan

Enerji arzı endişeleri tahvil faizlerini ve döviz piyasasını etkiliyor

Trump'ın İran’dan gelen son barış teklifini reddetmesi, enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini yeniden alevlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı %3,4 artışla 105 dolar sınırına yaklaşırken, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceği beklentisi piyasalardaki risk iştahını sınırlıyor.

Artan enerji maliyetlerinin enflasyon beklentilerini yükseltmesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,39 seviyesine tırmandı. Döviz tarafında ise güvenli liman talebi ve faiz farklarının etkisiyle USD/JPY paritesi %0,34 artışla 157,15 seviyesine ulaşarak Japon yenindeki zayıflamanın sürdüğünü gösteriyor.

Şirket karları makroekonomik belirsizlikleri dengeliyor

S&P 500 endeksinde yer alan şirketlerin %82'si, ilk çeyrek kar tahminlerini aşarak kurumsal dayanıklılığın devam ettiğine işaret etti. Güçlü istihdam verileri ve beklentilerin üzerindeki bu kurumsal sonuçlar, enerji maliyetlerindeki artışın ve Asya'daki karışık seyirin küresel piyasalar üzerinde yaratabileceği baskıyı bir miktar hafifletiyor. Piyasalar, yön bulmak için bu hafta ABD enflasyon verilerini ve Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi yakından takip edecek.