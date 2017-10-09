Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif
Japon piyasasının tatilde olduğu Asya borsalarında, Hong Kong hariç pozitif bir seyir izlendi.
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de bugün açıklanan Caixin verilerine göre, ülkede eylülde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 50,6 seviyesine geriledi. Hizmet sektöründe ivme kaybına işaret eden veriye karşın, bir haftalık tatilin ardından bugün işleme açılan Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa doğru yüzde 0,7 artarak 3.371,52 puan oldu.
Tatil dolayısıyla geçen hafta boyunca işlem yapılmayan Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 0,9 yükselişle 28.293,02 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 31.852,47 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 28.293,02 puanda seyrediyor.
Japon piyasasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Kaynak: AA