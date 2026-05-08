Hürmüz Boğazı gelişmeleri Asya borsalarını baskılıyor

Asya pay piyasaları haftanın son işlem gününde satış baskısı altında kalıyor. ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik yatırımcıların barış umutlarını zayıflatırken Hürmüz Boğazı bölgesindeki hareketlilik risk iştahını frenliyor. Bölge genelinde endeksler haftalık bazda pozitif kalsa da gün içi kayıplar dikkat çekiyor.

ABD ordusu dün gece Hürmüz Boğazı hattında üç savaş gemisine yönelik saldırıları engellediğini duyurdu. Bu gelişme Wall Street'te rekor seviyelerden gelen satışları tetiklemişti. Asya piyasaları da bu zayıf seyri devralarak güne negatif bir başlangıç yapıyor.

Hürmüz Boğazı gerginliği Asya piyasalarını rekor seviyelerden döndürdü

Güney Kore'de KOSPI endeksi %1,6 oranında değer kaybederek haftanın en zayıf performanslarından birini sergiliyor. Endeks daha önce test ettiği tarihi zirvelerden uzaklaşsa da haftalık bazda %11'lik bir kazanca yöneliyor. Çip üreticileri Samsung ve SK Hynix tarafındaki satışlar düşüşte belirleyici oluyor.

Teknoloji sektöründe yapay zeka odaklı iyimserlik hisselerin bir miktar direnç göstermesini sağlıyor. SK Hynix cephesinde büyük teknoloji firmalarından gelen yoğun talepler Hürmüz Boğazı riskleri altındaki düşüşü %1,5 seviyesinde sınırlıyor. Samsung ise günü %3'lük bir geri çekilmeyle sürdürüyor.

Japonya ve Çin borsalarında veri trafiği etkili oluyor

Japonya'da Nikkei 225 ve TOPIX endeksleri %1'in üzerinde değer kaybediyor. Ülkede Mart ayında reel ücretlerin üst üste üçüncü kez arttığını gösteren veriler faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Bu durum piyasalarda bir miktar satış baskısı yaratsa da Nikkei haftalık %4 primli seyrediyor.

Çin piyasaları da küresel risk algısındaki değişimden nasibini alıyor. Shanghai Composite ve CSI 300 endeksleri sınırlı kayıplar yaşarken Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1,2 geriledi. Bölgedeki genel görünümde teknoloji hisselerine olan ilgi haftalık bazdaki pozitif seyrin ana motoru olmaya devam ediyor.

Avustralya ve bölge genelinde enflasyon endişesi sürüyor

Avustralya'da ASX 200 endeksi haftalık kazançlarını geri vererek %1,5 oranında düştü. Avustralya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 25 baz puan artırması ve yüksek enflasyon uyarısı yatırımcıları temkinli olmaya itti. Petrol fiyatlarındaki artış da Hürmüz Boğazı kaynaklı enflasyonist kaygıları küresel ölçekte besliyor.

Singapur ve Hindistan piyasalarında da satıcılı bir seyir hakim görünüyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri riskler petrol arz güvenliğini doğrudan etkiliyor. Bu durum enerji maliyetlerini yukarı çekerek küresel borsalardaki toparlanma eğilimini sınırlıyor.

Mevcut askeri hareketlilik kısa vadeli dalgalanmaları artırmış olsa da Hürmüz Boğazı üzerinden geçen ticaret yollarındaki hassasiyet ve yıl genelindeki teknoloji rallisi Asya endekslerinin ana rotasını belirlemeye devam ediyor.