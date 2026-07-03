Asya borsaları istihdam verisinin ardından karışık seyrediyor

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ABD haziran ayı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması piyasa fiyatlamalarını doğrudan etkiledi. Zayıf veriler ABD Merkez Bankası faiz artırımı ihtimalini düşürdü. İşlem gününün ilk saatlerinde Asya borsaları seansında yatırımcılar karışık bir eğilim gösterdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini izleyen MSCI endeksi iki günlük düşüşünü sonlandırarak yüzde 0,1 oranında değer kazandı.

Güney Kore Kospi endeksi ABD çip üreticilerindeki kayıpların etkisiyle geriledi. S&P 500 e-mini vadeli işlemleri ile Nasdaq e-mini vadeli işlemleri yüzde 0,1 yükseldi. Japonya Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti. Asya borsaları genelinde risk iştahı zayıf kaldı.

Çalışma Bakanlığı verileri haziran ayında istihdam artışının sert biçimde yavaşladığını kanıtladı. Kurum önceki iki aya ait istihdam rakamlarını aşağı yönlü revize etti. Mayıs ayında yüzde 4,3 seviyesinde bulunan işsizlik oranı haziran ayında yüzde 4,2 seviyesine indi. Çalışanların iş gücünden çıkması katılım oranını son beş yılın en düşük seviyesine çekti.

İstihdam verileri Asya endekslerine yön veriyor

Westpac analistleri yayımladıkları raporda rakamların Asya borsaları üzerinde etkili olan faiz rotasını değiştirdiğini vurguladı. Uzmanlar merkez bankasının yılın ikinci yarısında faiz artıracağı yönündeki anlatının zayıfladığını belirtti. Asya borsaları vadeli işlemleri zayıflayan veri setini fiyatlıyor. İstihdam tarafındaki yavaşlama işlemcilerin yakın vadeli faiz artırımı beklentilerini erteledi.

CME Group FedWatch aracı kurumun 15 ve 16 eylül tarihlerindeki toplantısında oranları sabit bırakma ihtimalini yüzde 46,8 seviyesinde fiyatlıyor. Piyasalar bir önceki gün aynı senaryoya yüzde 35,8 ihtimal veriyordu. Değişen oranlar ekim ayına kadar politikanın sabit kalacağı beklentisini kuvvetlendirerek Asya borsaları işlemlerini şekillendiriyor.

Wall Street hisseleri zayıf hacimli bir seansta yön bulmakta zorlandı. S&P 500 endeksi günü yatay seviyede tamamlarken Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,8 oranında geriledi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise rekor kapanış seviyesine ulaştı. ABD piyasaları Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle cuma günü kapalı kalacak.

Emtia ve kripto varlıklar Asya borsaları seansında geriledi

Döviz piyasasında ABD doları yen karşısında yüzde 0,2 yükselerek 161,435 yen seviyesini test etti. Perşembe günü yüzde 0,5 değer kaybeden ABD dolar endeksi ise 100,98 seviyesinde denge buldu. Tatil rehaveti ve likidite düşüklüğü Asya borsaları hisse hareketlerini yavaşlatıyor. Japonya para birimi perşembe günü yetkililerin piyasa müdahalelerinde yeni yaklaşımlar uyguladığına dair haberlerle ani güç kazandı.

Yatırımcılar müdahalenin tam yapısını belirleyemedi. Emtia piyasalarında işlemler yeniden başlarken Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,4 düşüşle 71,49 dolar seviyesine indi. Altın fiyatı ise yüzde 0,1 artış kaydederek 4.125,49 dolar seviyesini gördü.

Lider kripto para birimi bitcoin yüzde 0,4 düşüşle 61.306,45 dolardan işlem gördü. Ağın yerel varlığı ether yüzde 0,7 gerileyerek 1.692,16 dolar seviyesine çekildi. Kripto varlıklardaki satış baskısı Asya borsaları kapanışına doğru hızlandı.