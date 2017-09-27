Asya borsaları karışık seyirde
Fed Başkanı Yellen'ın dünkü konuşması sonrasında Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Analistler, Yellen'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesine karşın, daha önceki konuşmaları ile "tutarlı" bir tutum sergilemeye devam etmesi nedeniyle piyasa fiyatlamalarının çok etkilenmediğini kaydetti.
Gelişmeler sonrasında karışık bir seyir izleyen Asya borslarında Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 20.267,05 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 yükselişle 112,61 seviyelerinden işlem görüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.345,27 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.372,57 puandan günü kapattı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 31.398,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 primle 27.620,91 puanda bulunuyor.
Kaynak: AA