Asya borsaları karışık seyretti
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 düşüşle tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseldi.
Asya borsaları haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izledi.
Japonya'da hükümet, iç talepteki istikrarlı toparlanmanın katkısını göz önüne alarak 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,8'e yükselttiğini duyurdu. Söz konusu gelişmeye karşın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 22.868,00 puandan tamamladı. Yatay bir seyir izleyen dolar/yen paritesi ise 112,5 seviyelerinde dengelendi.
Dünya Bankası, Çin'e yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 6,7'den yüzde 6,8'e revize etti. Pozitif revizyon sonrasında Şanghay bileşik endeksi 3.296,9 puanla son 5 günün en yüksek seviyesini görürken, kapanışa doğru yüzde 0,9 artışla 3.296,54 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle günü 2.478,53 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 33.710,16 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselişle 29.290,88 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA