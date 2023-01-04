Asya borsaları karışık seyretti

Çin'de Kovid-19 vaka sayıları başlıca risk unsuru olmaya devam etse de ülkede hükümetin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentiler pay piyasalarındaki baskıyı törpüledi.

Çin'de zor durumda olan bazı inşaat şirketlerine hükümetin yardım edeceğine yönelik haberler ve Ant grubunun sermaye artırım talebinin onaylanması da risk iştahını desteklerken, atılan adımlar ülkede borç çevirme sıkıntıları yaşayan emlak sektörü ve teknoloji şirketlerine yönelik regülasyonların sona ereceği beklentilerini güçlendirdi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün de tahvil alımlarına devam etti. Banka, tahvil getirilerini sınırlamak için 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde sırasıyla yüzde 0,03 ve yüzde 0,23 faizle sınırsız tahvil almayı teklif ederken, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, Banka'nın enflasyon hedeflerine ulaşana kadar gevşek para politikası uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 48,9'a yükselse de eşik seviyenin altında kalarak sektörde daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.124 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,68 yükselerek 2.256 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,45 değer kaybederek 25.717 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 altında 130,1'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 60.848 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,2 primle 20.793 puanda seyrediyor.