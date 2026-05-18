Asya borsaları Körfez gerilimi ve petrol baskısıyla değer kaybediyor

Pazartesi günü Asya borsaları, Körfez bölgesindeki yeni insansız hava aracı (İHA) saldırılarının petrol fiyatlarını ve tahvil faizlerini yukarı taşımasıyla değer kaybediyor. Yatırımcılar bu hafta yapay zekâ sektörünün öncüsü Nvidia şirketinin finansal sonuçlarına odaklanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer güç santralinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıkmıştı. Suudi Arabistan ise üç İHA'yı havada imha ettiğini bildirdi.

Trump, İran'ın bir anlaşmaya varmak için hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda uyardı. Tahran yönetiminin dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sini taşıyan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü resmileştirmeye çalışması nedeniyle kritik su yolu gemi geçişlerine kapalı kalmaya devam ediyor. Capital Economics analistleri, bu kapanmanın küresel petrol stoklarını hızla tükettiği yönünde uyarılarda bulundu. Analistler, stokların haziran sonuna kadar kritik seviyelere ulaşabileceğini ve Brent petrolün varil başına 130 ila 140 dolara çıkabileceğini öngörüyor.

Boğazın yıl sonuna kadar kapalı kalması ve petrol fiyatlarının 2027 yılına kadar 150 dolar seviyesinde seyretmesi durumunda, Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 10'a yaklaşacağı tahmin ediliyor. Bu senaryo, faiz oranlarını yeniden zirveye taşıyarak küresel bir resesyona yol açabilir. Brent petrolün varili yüzde 1,2 artışla 110,63 dolardan, ABD ham petrolü ise yüzde 1,0 yükselişle 106,42 dolardan işlem görüyor. G7 maliye bakanları, Hürmüz Boğazı ve kritik hammadde arzını görüşmek üzere Paris'te toplanıyor.

Asya borsalarında satış baskısı derinleşiyor

Enerji maliyetlerinin yüksek kalacağı ve enflasyonu körükleyeceği endişeleri, küresel tahvil piyasalarında satış getiriyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri geçen hafta 23 baz puan yükseldikten sonra yüzde 4,584 seviyesinde dengeleniyor. ABD 30 yıllık tahvil faizleri ise haftalık 18 baz puanlık artışın ardından yüzde 5,109 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar, küresel merkez bankalarının enflasyon sarmalını önlemek için sıkılaştırma politikalarına başvurmasından endişe ediyor.

Federal Rezerv'in (Fed) bu yıl faiz artırma olasılığı yüzde 50 olarak fiyatlanıyor. Kurumun son toplantısına ait tutanaklar çarşamba günü yayımlanacak ve komitenin gevşeme eğiliminden nötr duruşa geçiş baskısını yansıtacak. Piyasalar genelinde satış baskısı sürerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,25 kayıpla 60 bin 642,03 puana geriliyor. Güney Kore'de KOSPI endeksi ise yarı iletken talebiyle ulaştığı rekor seviyelerin ardından yüzde 0,17 düşüşle 7 bin 480,69 puandan işlem görüyor.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,42 azalarak 25 bin 593,62 puandan, Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,35 değer kaybederek 8 bin 514,60 puandan işlem görüyor Bölge genelini izleyen The Asia Dow endeksi yüzde 1,04 düşüşle 6 bin 311,60 puana gerilerken, Çin'de SSE Bileşik endeksi yüzde 0,12 artışla 4 bin 140,52 puandan alıcı buluyor. Döviz piyasalarında riskten kaçış eğilimi, dünyanın en likit para birimi olan ABD dolarını destekliyor. Dolar/Yen paritesi (USD/JPY) yüzde 0,12 artışla 158,9160 seviyesinde fiyatlanırken, Japonya'nın müdahale tehdidi spekülatif baskıları sınırlandırıyor.

Teknoloji ve perakende sektörü bilançoları piyasa trendini belirleyecek

S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,4, Nasdaq vadeli kontratları ise yüzde 0,5 değer kaybediyor. Citi analistleri, Wall Street kâr artışlarının yarısının tarifeler ve varlık değerlemeleri gibi tek seferlik kalemlerden kaynaklandığını belirtti. Analist Scott Chronert, endeks kazançlarının büyük kısmının sadece 20 hisse senedinden geldiğini raporladı. Chronert, piyasanın daha geniş bir tabana yayılması için İran çatışmasının hafiflemesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia'nın çarşamba günü açıklanacak bilançosu, yapay zekâ odaklı yükseliş trendini test edecek. Nvidia hisseleri mart ayındaki dip seviyesinden bu yana yüzde 36 yükselirken, Philadelphia yarı iletken endeksi yüzde 60'tan fazla artış kaydediyor. Bu hafta ayrıca Walmart öncülüğündeki perakende şirketlerinin finansal sonuçları takip edilecek. Bu veriler, tüketicilerin yüksek enerji fiyatları karşısındaki durumuna dair sinyaller sunacak. Euro/Dolar paritesi geçen haftaki yüzde 1,4'lük kaybın ardından 1,1620 seviyesinde bulunuyor.

İngiliz sterlini ise siyasi istikrarsızlık ve tahvil piyasasındaki baskısıyla geçen hafta yüzde 2,3 değer kaybederek 1,3318 dolara gerilemişti. Emtia tarafında ise ons altın, güvenli liman veya enflasyon hedge aracı olarak güçlü bir talep görmeyerek 4 bin 540 dolarda yatay seyrediyor. Küresel jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler, Asya borsaları ve gelişmekte olan piyasaların aylık bazda satıcılı bir seyir izlemesine neden oluyor.