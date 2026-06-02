Asya borsaları Orta Doğu belirsizliğiyle geriliyor

Asya borsaları yapay zeka sektöründeki iyimserliğe karşın Orta Doğu genelindeki ateşkes belirsizliği sebebiyle salı günkü işlemlere karışık bir seyirle girdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini izleyen MSCI endeksi açılışta dalgalı bir grafik çizdikten sonra yüzde 0,5 geriledi.

Güney Kore hisse senetleri ise erken saatlerdeki yükselişini koruyamayarak yüzde 2 değer kaybetti. S&P 500 e-mini vadeli endeksi yüzde 0,3 düşerken Japonya'da Nikkei 225 endeksi ilk tepki olarak yüzde 0,7 gerilerken seansı yüzde 1,64 kayıpla sürdürdü.

Westpac analistleri yayımladıkları araştırma notunda bölgedeki çelişkili haberlerin piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtığını belirtti. Analistler İran yönetiminin ABD ile müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen Trump tarafından görüşmelerin hızlı şekilde sürdüğüne yönelik gelen mesajların fiyatlamaları etkilediğini vurguladı. Lübnan'ın pazartesi günü Hizbullah ile İsrail arasında kısmi ateşkes ilan etmesi ise üç aydır süren ABD ve İran gerilimini sonlandırma çabalarını destekliyor. Bölgesel riskler Asya borsaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları ve makroekonomik veriler

Tahran'ın dolaylı görüşmeleri durdurduğu haberlerinin ardından pazartesi günü yüzde 4'ten fazla yükselen Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Ham petrol vadeli kontratları ise yüzde 0,44 düşüşle işlem görüyor. ABD tarafında ise ISM imalat PMI verisi mayıs ayında bir önceki aydaki 52,7 seviyesinden 54,0 değerine yükselerek son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve beklentileri aştı. Yatırımcılar İran ile yaşanan savaşın yarattığı fiyat artışları ve arz kıtlığı endişesiyle siparişleri önden yüklemeye devam ediyor. Küresel emtia hareketleri Asya borsaları işlem sıralarını da yakından etkiliyor.

Rosenberg Research Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı David Rosenberg yüksek enerji maliyetleri ve artan reel faiz oranlarına rağmen hisse senedi piyasalarının güçlü bir yükseliş trendi içinde olduğunu ifade etti. S&P 500 endeksi dün geceyi yüzde 0,3 kazançla kapatarak üst üste dokuzuncu haftayı da artışla tamamladı. Küresel piyasalar benzer bir yükseliş serisine en son 2023 yılının son döneminde tanıklık etmişti. Bölgedeki teknoloji tedarikçileri ise yapay zeka odaklı gelişmelerden olumlu etkilendi ve kazanç sağladı. Gelişmeler Asya borsaları yatırımcılarının risk iştahını şekillendiriyor.

Yapay zeka yatırımları Asya borsalarını destekliyor

Yapay zeka geliştiricisi Anthropic şirketinin ABD'de halka arz için gizli başvuru yapması Asya borsaları bünyesindeki teknoloji şirketlerine alım getirdi. Şirketin halka arz sonrası 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşabileceğini analistler öngörüyor. Alphabet hisseleri ise teknoloji devinin yapay zeka altyapısını fonlamak amacıyla Berkshire Hathaway yatırımı dahil 80 milyar dolarlık hisse satışı planladığını duyurmasının ardından yüzde 0,7 değer kaybetti. Sektörel sermaye akışları Asya borsaları teknoloji endekslerini hareketlendiriyor.

Yatırımcılar döviz ve tahvil piyasalarında ise sakin bir seyir takip ediyor. ABD dolar endeksi altı para birimi karşısında 99,18 seviyesinde yatay kalarak son üç haftadır koruduğu dar banttaki hareketini sürdürdü. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2,0 baz puan düşüşle yüzde 4,455 seviyesine gerilerken ons altın fiyatı yüzde 0,1 kayıpla 4.479,17 dolardan alıcı buldu. Küresel likidite akışları Asya borsaları ve gelişmekte olan piyasalar üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.