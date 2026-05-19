Asya borsaları petrol fiyatlarındaki hareketlilikle karışık seyrediyor

Asya borsaları İran ile ilgili jeopolitik belirsizliklerin küresel piyasaları etkilemesiyle salı günkü işlemlerde karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları ve teknoloji sektöründeki satışları takip ediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4'e yakın değer kaybederken, Japonya ve Çin piyasalarında da satıcılı bir seyir gözleniyor. Avustralya ve Hong Kong endeksleri ise pozitif yönde ayrışıyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi sabah seansında yüzde 0,6 oranında değer kaybederek 60 bin 433,79 puana geriledi. Ülkede tüketici harcamalarının desteğiyle ekonominin yılın ilk çeyreğinde büyüme kaydettiği açıklanmıştı.

Petrol fiyatlarında ise ABD hafif petrolü 1 dolar 36 sent düşüşle 103 dolar 2 sente, Brent petrolün varil fiyatı ise 1 dolar 99 sent azalarak 110 dolar 11 sente indi. Trump tarafından yapılan askeri müdahalenin ertelendiğine dair açıklamalar fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

Güney Kore piyasalarında teknoloji hisseleri geriledi

Güney Kore'de Kospi endeksi gün ortasında yüzde 3,5 azalarak 7 bin 249,73 puana düştü. Teknoloji üreticilerinden Samsung Electronics hisseleri yüzde 3,8, SK Hynix hisseleri ise yüzde 4 oranında gerileme kaydetti.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 4 bin 121,11 puana gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artışla 25 bin 811,28 puana yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 0,9 değer kazanarak 8 bin 582,80 puandan işlem gördü.

Küresel piyasalar bilanço dönemine odaklandı

ABD piyasalarında pazartesi günü S&P 500 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7 bin 403,05 puandan kapanmıştı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3 artışla 49 bin 686,12 puana ulaşırken, Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 26 bin 090,73 puana gerilemişti.

Kurumsal tarafta Berkshire Hathaway şirketinin 2 milyar 600 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdiği Delta Air Lines yatay bir kapanış yaptı. Yatırımcılar hafta ortasında açıklanacak olan Nvidia bilançosu ile perakende şirketlerinin finansal sonuçlarını bekliyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler, emtia ve hisse senedi piyasalarındaki aylık trendin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.