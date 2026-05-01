Asya borsaları savaş endişesine rağmen yükseliyor

Asya borsaları cuma günü açık olan piyasalarda değer kazanıyor. Bölgedeki birçok piyasa 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalı kaldı. Brent petrolün varil fiyatı 111,66 dolar seviyesinde tutunuyor. ABD ham petrolü ise 46 sent değer kazanarak varil başına 105,53 dolara ulaştı.

İran savaşında üç haftalık ateşkesi sağlamlaştırma umutları belirsizliğini koruyor. İran'ın dini lideri, nükleer ve füze kapasitelerini ulusal varlık olarak her koşulda koruyacaklarını açıkladı. Tokyo'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 59.687,65 puana yükseldi. Japon yeninin ABD doları karşısında değer kazanması bu endeksteki yükselişi destekliyor.

Petrol piyasasında jeopolitik gerilim baskısı

Dolar perşembe günü geç saatlerdeki 156,61 yen seviyesinden 157,16 yene çıktı. Bu oran perşembe günü test edilen 160 yenin oldukça altında kaldı. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1 artışla 8.750,40 puana ulaştı. Bölge piyasaları genelinde görülen bu iyimserlik ABD vadeli işlemlerine de yansıdı.

ABD hisse senetleri perşembe günü Alphabet ve Caterpillar gibi şirketlerin güçlü kâr raporlarıyla rekor seviyelere çıkmıştı. Petrol fiyatlarının savaşın başlamasından bu yana en yüksek seviyelere çıkıp hızla gerilemesinin ardından hisse senedi piyasalarına kazançlar geldi. S&P 500 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 7.209,01 puandan kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,6 artışla 49.652,14 puana sıçradı.

Teknoloji devlerinin kâr rakamları yönü belirledi

Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,9 artışla 24.892,31 rekor seviyesine tırmandı. Alphabet hisseleri şirketin beklentileri aşan kâr açıklamasıyla yüzde 10 değer kazandı. Google ve YouTube'un sahibi, yapay zeka yatırımlarının şirketin her alanına katkı sağladığını belirtti. Bu sonuçlar yüksek petrol fiyatlarına rağmen ekonomide güçlü bir başlangıca işaret etti.

Asya borsaları yatırımcıları cuma günü petrol piyasasında kısmi bir sakinlik gözlemledi. Petrol fiyatları perşembe günü savaşın ham petrol akışına olası etkisine dair endişelerle artmıştı. İran petrol tankerlerinin geçişini engellemek için Hürmüz Boğazı sularını tamamen kapattı. ABD donanmasının bölgedeki ablukası ise İran'ın petrolünü satmasını engelliyor.

Brent petrol vadeli işlemlerinde dalgalanma sürdü

Piyasaların açılışından önce yatırımcılar farklı petrol sözleşmeleri alıp satıyor. Brent petrolün temmuz teslimatı için işlem gören kısmında fiyat 114,70 dolara kadar çıktı. Daha sonra 107 dolara gerileyen varil fiyatı perşembe günü 110,40 dolardan yerini buldu. Fiyatlar çarşamba gününe kıyasla neredeyse değişmeden kaldı.

Savaş süresince aktif Brent sözleşmesi için zirve fiyat geçen ay belirlenen 119,50 dolar oldu. Brent piyasasının daha az işlem gören bölümünde haziran teslimli varil fiyatı gece boyunca kısa süreliğine 126 doları aşmıştı. Brent petrolün fiyatı savaşın patlak vermesinden önce 70 dolar civarında seyrediyordu. Cuma günü piyasalardaki bu dalgalanmalar yerini durgunluğa bıraktı.

Şirket kazançları hisse senedi fiyatlarını destekledi

Asya borsaları güçlü uluslararası şirket kârlarından güç aldı. Hisse senedi işlemlerinde Caterpillar yüzde 9,9 ve Eli Lilly yüzde 9,8 oranında değer kazandı. O’Reilly Automotive son çeyrek kârının beklentileri aşmasıyla yüzde 8,4 yükseldi. Hisse senedi fiyatları uzun vadede şirket kârlarının seyrini izleme eğilimini sürdürüyor.

Meta Platforms beklentilerin üzerinde kâr etmesine rağmen yüzde 8,7 değer kaybetti. Yatırımcılar şirketin yapay zeka kapasitelerini artırırken veri merkezlerine yapacağı harcama tahminlerine odaklandı. Yapay zekaya yapılan harcamaların kâr sağlayıp sağlamayacağı konusunda bazı yatırımcıların şüpheleri devam ediyor. Microsoft benzer şekilde sermaye harcaması tahminini yükselttikten sonra piyasalarda yüzde 3,9 geriledi.

Merkez bankaları faiz oranlarını sabit tuttu

Amazon gün boyunca kazanç ve kayıplar arasında dalgalandıktan sonra seansı yüzde 0,8 değer kazanarak kapattı. Tahvil piyasasında petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından Hazine getirileri düştü. Raporlar ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde ekonomistlerin beklediğinden daha düşük oranda büyüdüğünü gösterdi.

ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunan işçi sayısı geçen hafta azaldı. Şirketler işgücünde kesintiler açıklasa da bu veriler daha az işten çıkarma olduğuna işaret etti. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttuktan sonra Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 1,6 yükseldi. Bu karar ABD Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeme kararlarını izlemişti.

Küresel piyasalarda uzun vadeli görünüm

Küresel piyasalar ve Asya borsaları dirençli bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Yüksek petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı odaklı jeopolitik gerilimlere rağmen teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcı algısını destekliyor. Açıklanan şirket bilançolarının yılın ikinci yarısında da hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü trendi koruması bekleniyor. Merkez bankalarının faiz indirimlerine temkinli yaklaşımı ise uzun vadeli büyüme projeksiyonlarında belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.