Asya borsaları rekor seviyelere yakın seyrediyor

Asya borsaları salı günü rekor seviyelere yakın tutunuyor. Yatırımcılar Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri değerlendirirken büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararına hazırlanıyor. Dolar ise bu süreçte sakin bir seyir izliyor.

ABD, Tahran'ın savaşı çözmek için daha önce sunmuş olduğu son teklifi inceledi. Ancak bir ABD'li yetkili, Trump'ın İran'ın nükleer programına değinmemesi nedeniyle bu tekliften memnun kalmadığını bildirdi.

Asya borsaları ve piyasalardaki son durum

Bu durum, iki aydır süren çatışmaları bir çıkmaza sürüklüyor. Kritik Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji ve diğer tedarik akışları durma noktasına geliyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş MSCI endeksi düşüş yaşarken, Asya borsaları genel olarak yatay bir seyir izliyor. Endeks pazartesi günü dokunmuş olduğu rekor seviyenin hemen altında işlem görüyor. Mart ayında yüzde 13,5 oranında gerilemiş olan endeks, nisan ayını yüzde 17 oranında bir yükselişle tamamlamaya ilerliyor.

Japonya piyasalarında endeks hareketleri

Japonya'nın Nikkei endeksi, bir önceki seansta yeni bir rekor zirveye tırmanmıştı. Endeks bu zirvenin ardından yüzde 0,5 oranında geriledi. S&P 500 pazartesi günü mütevazı kazançlar elde etti. Endeks böylece ay için yaklaşık yüzde 10 kazanç sağlamaya hazır bir görünüm sergiliyor. ABD hisse senedi vadeli işlemleri salı günü Asya saatlerinde yüzde 0,1 oranında yükseldi.

Küresel para politikası bu hafta merkez bankalarının açıklamalarıyla odak noktası haline geliyor. BOJ, ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası politika kararlarını açıklıyor. Bankaların faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. Ancak politika yapıcıların savaşın fiyatlar üzerindeki etkisine dair yorumları büyük önem taşıyor.

Merkez bankaları ve faiz kararları

BOJ'un salı günü faiz oranlarını artırmaktan kaçınması geniş çapta öngörülüyor. Ancak bankanın Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan enflasyonist baskıya karşı koymak için şahin sinyaller vermesi bekleniyor. Bu durum bankanın önümüzdeki aylarda borçlanma maliyetlerini artırması için kendine alan bırakmasına olanak tanıyor.

Piyasalar, uzun süren İran savaşının faiz artırımı yolunu nasıl etkileyeceğine dair ipuçları ararken Asya borsaları bu belirsizlikten etkileniyor. Yatırımcılar BOJ'un üç aylık görünüm raporuna ve Başkan Kazuo Ueda'nın yorumlarına odaklanıyor. Yen ABD doları karşısında 159,33 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar bu seviyenin 160 sınırına yaklaşmasından endişe duyuyor.

Döviz kurları ve petrol fiyatlarında yön

Analistler 160 seviyesinin aşılmasının Tokyo'nun para birimini desteklemek için müdahale etmesine yol açabileceğini belirtiyor. Yen mart ayının başından beri 159 seviyesinde dengede kalıyor. HSBC baş Asya ekonomisti Fred Neumann, BOJ'un piyasa dalgalanmalarına karşı son derece hassas kalmasının muhtemel olduğunu söyledi. Euro 1,1725 dolarda sabit kalırken, dolar endeksi 98,452 seviyesinde bulunuyor.

Asya borsaları üzerinde de etkili olan dolar, mart ayında savaşın patlak vermesiyle güvenli liman akışlarından yararlanmıştı. Ancak bu ay bir barış anlaşması umutları üzerine bu kazançlarının çoğunu geri verdi. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin durmasının ardından dolar son günlerde istikrar kazandı. Savaş petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı ve enflasyonu körükledi.

Küresel büyüme beklentileri ve teknoloji şirketleri

Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel petrol ve gaz sevkiyatlarının beşte birini engelliyor. Bu durum küresel büyüme görünümü üzerinde bir gölge yaratıyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 108,13 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas petrolü ise 96,48 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerin çok üzerinde yer alsa da barış umutlarıyla zirvelerinden aşağı indi.

Yatırımcılar bu hafta Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ve Apple gibi teknoloji devlerinden gelecek kazanç raporlarına odaklanıyor. Ameriprise baş piyasa stratejisti Anthony Saglimbene, bilançoların yapay zeka yatırımlarının ticari sonuçlara dönüşüp dönüşmediğini göstereceğini söyledi. Analistler hisse senedi piyasasındaki iyimserlik ile tahvil ve petrol piyasalarından gelen temkinli sinyallerin ayrıştığını belirtiyor. Asya borsaları ve küresel piyasalardaki bu ayrışma, jeopolitik risklerin yılın geri kalanında uzun vadeli büyüme trendlerini şekillendirecek en önemli değişken olmaya devam edeceğini gösteriyor.