Asya borsaları teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla sert geriliyor

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Yatırımcıların yapay zeka odaklı teknoloji hisselerinde kar realizasyonuna gitmesiyle Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde sert kayıplar yaşıyor. Orta Doğu bölgesindeki jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatları küresel büyümeye yönelik enflasyon endişelerini artırıyor.

Güney Kore piyasasında KOSPI Bileşik Endeksi seans içinde yüzde 8,8 gerileyerek işlemleri yirmi dakika boyunca durdurdu. Son zirvesinden yüzde 15 uzakta bulunan endeks şu an yüzde 4,95 azalışla 7.756,81 puanda işlem görüyor ve 403,78 puan ekside bulunuyor. Cuma günü endeks yüzde 5,5 düşüş kaydetmişti.

Teknoloji hisselerindeki düşüş dalgası yayılıyor

Satış dalgası Singapur piyasasını olumsuz etkilerken Asya borsaları içindeki işlem hacimlerini daraltıyor. Açılışta yüzde 1,7 gerileyen Straits Times Endeksi 4.966,54 puana kadar indi. Bölgede faaliyet gösteren UMS Integration, CSE Global ve AEM gibi teknoloji ortaklıkları değer kayıplarına öncülük ediyor.

Japonya piyasasında Nikkei 225 Endeksi seans sırasında yüzde 4 üzerinde geriledikten sonra şu an yüzde 3,83 oranında ve 2.547,72 puandüşüşle 64.040,40 puanda bulunuyor. Geniş tabanlı Topix endeksi yüzde 3 civarında geri çekilirken USD/JPY paritesi yüzde 0,05 artışla 160,3680 seviyesinde bulunuyor.

Küresel endeksler piyasalar için risk yaratıyor

ABD piyasalarındaki yüksek çarpan fiyatlamaları risk iştahını baskılayarak Asya borsaları üzerinde baskı kuruyor. Cuma günü Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 4,2 değer kaybederek geçen yılın nisan ayından beri en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi ve yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden fiyatlamasına neden oldu.

Çin piyasasında SSE Bileşik Endeksi yüzde 0,79 azalarak 3.996,02 puan kayıpla işlem görüyor. Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,95 düşüşle 24.724,68 puanda bulunurken net 237,27 puan ekside seyrediyor.

Avustralya piyasasında S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0,70 azalışla 8.625,10 puandan işlem görüyor. Bölge genelini izleyen Asya borsaları göstergelerinden The Asia Dow ise yüzde 1,04 düşüşle 6.311,60 puandan fiyatlanıyor.