Asya borsaları yapay zeka rallisinin yavaşlamasıyla geriliyor

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Asya borsaları yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliğin azalması ve küresel teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle haftanın son işlem gününde değer kaybediyor. Güney Kore piyasalarının öncülük ettiği düşüş hareketinde KOSPI endeksi yüzde 5,7 oranında gerileyerek bölgedeki en keskin kaybı kaydetti. Yatırımcıların teknoloji varlıklarından diğer sektörlere yönelmesi küresel pay piyasalarında dalgalanmayı artırırken, ABD endeks vadeli kontratları da aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Güney Kore piyasasında teknoloji devleri yüksek oranlı kayıplarla öne çıktı. Samsung Electronics hisseleri yüzde 6 oranında değer kaybederken, SK Hynix hisselerinde düşüş yüzde 8 seviyesine ulaştı. Küçük ölçekli şirketleri barındıran Kosdaq endeksi ise günü yüzde 2,41 kayıpla tamamladı. Bölgedeki bu sert düşüş eğilimi, Asya borsaları genelinde risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Asya borsaları teknoloji hisselerindeki kayıplarla düşüyor

Japonya piyasasında Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 oranında azalış kaydetti. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,2 oranında sınırlı bir gerileme gösterdi. Hong Kong'da Hang Seng endeks vadeli kontratları, perşembe günkü 25.253,40 puanlık kapanışın altında kalarak 25.158 seviyesinden işlem görüyor. Hindistan piyasası öncesinde ise Gift Nifty vadeli kontratı, önceki kapanışın 17 puan altında 23.495 seviyesine indi.

Yapay zeka odaklı yükseliş trendinin ivme kaybetmesi küresel yatırımcıları daha temkinli bir duruşa sevk ediyor. Analistler, teknoloji hisselerindeki zayıflığın gelişmekte olan piyasalar üzerinde de baskı oluşturabileceğini öngörüyor. Nasdaq 100 endeks vadeli kontratlarının yüzde 1'i aşan kayıp yaşaması, Asya borsaları genelindeki satış baskısını destekleyen bir diğer unsur oldu.

Makroekonomik veriler ve jeopolitik riskler Asya borsaları üzerinde baskı yaratıyor

Yarı iletken sektöründeki toparlanma çabaları, Broadcom Inc şirketinin yapay zeka çip satış tahminlerinin piyasa beklentilerini karşılayamaması nedeniyle durakladı. Küresel piyasalar, Federal Rezerv (Fed) para politikasına yön verebilecek olan ABD istihdam raporunu takip ediyor. Emtia tarafında ise Brent petrolün varil fiyatı, İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesin ardından 95 dolar seviyesine geri çekildi. Kripto para piyasasında Bitcoin hafif kazanımlarla 63.700 dolar civarında işlem görüyor.

Jeopolitik düzlemde ise Trump, ateşkes müzakerelerinin son aşamaya geldiğini belirtti. İran dışişleri bakanı ise görüşmelerin tıkandığını ifade etti. ABD'nin İran'a giden bir petrol tankerini hedef almasının ardından, İran ordusu Kuveyt ve Bahreyn'e füze ve insansız hava araçları fırlattı. Kuveyt ana havalimanında bir kişinin ölümüne yol açan saldırılar, Asya borsaları yatırımcılarını temkinli olmaya zorluyor.

Bölgesel para birimleri değer kaybediyor

Lübnan'da Hizbullah, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ateşkes şartlarına uymayacağını açıkladı. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Güney Kore vonu, dolar karşısında 2009 yılından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek bölgesel kırılganlığı artırdı. Para birimlerindeki dalgalanma, Asya borsaları hisse senedi fiyatlamalarını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

ABD piyasalarında ise yatırımcıların yarı iletken sektöründen geleneksel sektörlere geçmesi endekslerde ayrışmaya yol açtı. Dow Jones Sanayi Endeksi 874,86 puan veya yüzde 1,73 artışla 51.561,93 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,09 kayıpla 26.830,96 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 kazançla günü 7.584,31 puandan tamamladı. Küresel fon hareketleri, Asya borsaları yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.