Asya borsalarına iPhone X dopingi

30 Ekim 2017

Asya borsaları ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin geçen hafta açıkladığı güçlü bilançolar ve Apple iPhone X modeline yönelik sağlam talebin etkisiyle değer kazanan teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yükseldi.

Apple, cuma günü iPhone X modeline çok güçlü talep olduğunu açıkladı. Yüksek talep, bu telefon için parça üreten Güney Koreli LG Display ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gibi şirketlerin güçlü sonuç açıklayacağına işaret ediyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi yüzde 0.5 yükselirken, en güçlü kazanımı teknoloji şirketleri kaydetti. Ekim ayının tamamında yüzde 8 yükselişle 1996 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gören Japonya'nın Nikkei endeksi ise bu seviyede tutundu.

Kaynak: Reuters