Asya borsalarında Hong Kong negatif ayrıştı

24 Ekim 2017

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) ekimde bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek 52,5'e inmesine karşın Nikkei 225 endeksi, genel seçimin ardından dün etkili olan pozitif seyrine bugün de devam etti.

Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokratlar'ın seçimden başarıyla çıkması sonrasında dün yüzde 1,11 değer kazanan endeks, bugün de 21 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,5 artışla 21.805,17 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 113,55 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak kapanışa doğru 3.382,35 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle günü 2.493,15 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 32.611,94 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 düşüşle 28.125,51 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar imalat verilerini takip ediyor

Kaynak: AA