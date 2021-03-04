Asya borsalarında kayıplar yüzde 2,5'i aştı
ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle artan kaygılar küresel hisse senedi piyasasında satışları da beraberinde getirdi.
ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle ilgili yeniden oluşan kaygılar küresel hisse senedi piyasasında satışlara yol açtı. ABD borsalarında yaşanan düşüşün ardından, Asya borsalarında da hızlı düşüşler yaşanıyor.
Japonya'da Nikkei endeksinde düşüş yüzde 2,3'e ulaşırken, Çin'de Shanghai yüzde 1,6, Shenzhen yüzde 2,3, ChiNext yüzde 4,2 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksinde düşüş yüzde 2,5 olurken, teknoloji endeksi olan Hang Seng TECH'te düşüş yüzde 5,2'ye ulaştı.
Dün kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,39 düşüşle 31.270,09 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 1,30 düşüşle 3.820 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,70 düşüşle 12.997,75 puana indi.