Küresel borsalarda çip ve petrol baskısı

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Küresel borsalar, teknoloji ve yarı iletken hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle yeni güne temkinli başladı. Güney Kore ve Japonya borsaları gerilerken Hong Kong ile Avustralya piyasaları pozitif ayrıştı.

Avrupa ve ABD vadeli endeksleri de düşüşe işaret etti. Avrupa’daki kayıplar yüzde 0,3 ile yüzde 0,6 arasında değişirken ABD vadeli endekslerindeki gerileme daha sınırlı kaldı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin yüzde 3’ü aşması, enflasyon ve faiz kaygılarını yeniden artırdı. Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası kararına ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına odaklandı.

Asya’da çip baskısı büyüdü

Güney Kore’de KOSPI Endeksi yüzde 5 gerileyerek önceki gün başlayan sert satışları sürdürdü. Endeks, salı günü yüzde 10’dan fazla düşmüş ve işlemlere geçici olarak ara verilmişti.

SK Hynix’in hisseleri, şirketin faaliyet kârını yıllık bazda altı kattan fazla artırmasına rağmen yüzde 9 değer kaybetti. Şirketin açıkladığı rekor sonuçların piyasa beklentisinin altında kalması, bilanço sonrası alım gelmesini engelledi.

Yatırımcıların temel kaygısı, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına ayırdığı yüksek bütçelerin ne kadar sürede kâra dönüşeceği üzerinde yoğunlaşıyor. Çinli üreticilerin bellek çipi pazarındaki rekabeti artırması da bölgedeki şirketler üzerinde baskı oluşturuyor.

Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,08 geriledi. Endeksin temmuz ayındaki toplam kaybı yüzde 10’u aşmaya yaklaşırken teknoloji ve yarı iletken şirketlerindeki satışlar sürdü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 düştü. Endeks, önceki işlem gününde yüzde 3,6 gerilemişti ve temmuz ayını yaklaşık yüzde 8 kayıpla kapatmaya yöneldi.

Çin ana karasında Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi ise yüzde 1,53 yükselerek bölgedeki satışlardan ayrıştı.

Avustralya’da All Ordinaries Endeksi yüzde 0,94 arttı. Böylece Asya piyasalarında teknoloji ağırlığı yüksek borsalar gerilerken daha geniş sektör dağılımına sahip piyasalar daha güçlü kaldı.

Avrupa ve ABD vadelileri ekside

Avrupa vadeli endeksleri, bölge borsalarının güne düşüşle başlayabileceğine işaret etti. Fransa’nın CAC 40 vadeli kontratı yüzde 0,61 ile en belirgin kaybı yaşadı.

Almanya’nın DAX vadeli kontratı yüzde 0,46, İngiltere’nin FTSE 100 vadelisi yüzde 0,35 geriledi. Euro Stoxx 50 vadeli kontratındaki düşüş ise yüzde 0,30 oldu.

Avrupa piyasalarında yükselen enerji maliyetlerinin sanayi, taşımacılık ve tüketici şirketlerinin kâr marjlarını nasıl etkileyeceği izleniyor. Petrol fiyatlarındaki hareketin sürmesi halinde enerji ithalatına bağımlı ülkelerde maliyet baskısı artabilir.

ABD vadeli endekslerindeki kayıplar Avrupa’ya göre sınırlı kaldı. Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli kontratı yüzde 0,06, S&P 500 vadelisi yüzde 0,04 geriledi.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 vadeli kontratındaki düşüş yüzde 0,32’ye ulaştı. Yarı iletken hisselerindeki satışların Asya’dan ABD vadeli işlemlerine taşınması, Nasdaq üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD borsaları önceki işlem gününü karışık tamamlamıştı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,03, S&P 500 yüzde 0,21 yükselirken Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,22 gerilemişti.

Dow Jones Sanayi Endeksi savunma, sağlık, enerji ve sanayi şirketlerinden destek buldu. Nasdaq Bileşik Endeksi ise çip ve yapay zekâ hisselerindeki satışlar nedeniyle diğer iki ana endeksten olumsuz ayrıştı.

Yatırımcılar Microsoft ve Meta’nın açıklayacağı bilançolarda yapay zekâ yatırımlarına ayrılan bütçeyi, veri merkezi harcamalarını ve nakit akışını izleyecek. Yüksek harcamanın gelir artışına ne ölçüde dönüştüğü, teknoloji hisselerinin yönünü belirleyebilir.

Petrol ve Fed baskıyı artırdı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş yüzde 3’ü aştı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,92 artarak 87,39 dolara, ABD tipi ham petrol yüzde 3,87 yükselerek 82,33 dolara çıktı.

Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki askeri gerilimin yeniden tırmanması ve enerji arzının aksayabileceği endişesiyle yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı, İran tarafından fırlatılan birden fazla balistik füzenin önlendiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlik, tanker geçişleri ve enerji sevkiyatı üzerindeki riskleri canlı tutuyor. Boğazdan geçen petrol miktarında yeni bir azalma yaşanması, ham petrol ve navlun fiyatlarında daha sert hareketlere yol açabilir.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının faiz kararını da daha önemli hale getirdi. Enerji maliyetlerinin artması, enflasyonun düşürülmesini zorlaştırabilir ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir.

Piyasa fiyatlamaları, ABD Merkez Bankasının faizi sabit tutma ihtimalinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Buna karşılık 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı yaklaşık yüzde 33 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası faiz kararını Türkiye saatiyle 21.00’de açıklayacak. Kararın ardından yapılacak basın toplantısında enflasyon, petrol fiyatları ve sonraki toplantılara ilişkin mesajlar izlenecek.

Dolar endeksi 101,33 seviyesinde bulunurken ABD para birimi son bir ayın en yüksek düzeylerine yakın seyretti. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisi, küresel hisse senetlerinin yanı sıra altın gibi faiz getirisi sağlamayan varlıklar üzerinde de baskı oluşturuyor.

Küresel borsalarda günün yönü, Fed kararının yanı sıra Microsoft ve Meta bilançolarıyla belirlenecek. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi veya Fed’den beklenenden daha sert mesajlar gelmesi halinde piyasalardaki dalgalanma artabilir.