Asya Kalkınma Bankası KGF’yi başarılı buldu

15 Nisan 2019

ANKARA (DÜNYA)- Asya Kalkınma Bankası Enstitüsü (ADBI) Başkanı Prof. Dr. Naoyuki Yoshino ve Araştırma Departmanı Başkanı Peter Morgan, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) geri ödenmeyen kredide (NPL) yüzde 1.5 olmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü İsmet Gergerli’yi ziyaret eden Asya Kalkınma Bankası Enstitüsü (ADBI) yöneticileri, bugüne kadar iki kurum arasındaki işbirliğini ele alırken, önümüzdeki sürece ilişkin planlanan işbirliklerini de görüştüler.

KGF’den yapılan açıklamada, Prof. Dr. Naoyuki Yoshino’nun, özellikle Kredi Garanti Fonu’nun desteklerinde gerçekleşen geri ödenmeyen krediler (NPL) oranının yüzde 1.5 olmasının önemli bir başarı olduğunu kaydettiğini bildirildi.

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, görüşmede Türkiye’nin 2017 yılındaki büyümesine yönelik KGF’nin yaptığı katkılardan bahsederken, teknolojik altyapı sayesinde kısa sürede büyük hacimli destek sağlandığını söyledi.

ADBI Başkanı Yoshino ise KGF’nin sağladığı desteklerin 2016 yılı itibariyle yukarı yönlü çok hızlı bir ivmeyle yükselmesini sağlayan yapısal reformun içeriği ile ilgili detaylı bilgi talebinde bulundu. Yoshino, iki kurum arasındaki işbirliğinin tüm dünyada uygulanan kredi garanti sistemlerinin iyileştirilmesi konusunda çok faydalı olacağına inandığının altını çizdi.