Asya pay piyasaları pozitif
Asya borsalarında pozitif seyir sürüyor. MSCI endeksi üst üste yedinci haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.
Asya borsaları rekor seviyelerden gerilemesine karşın haftayı güçlü kazanımlarla bitirmeye hazırlanıyor.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün gün içi rekor seviyesi olan 611'i gördükten sonra Wall Street'in ivme kaybetmesinin etkisiyle sınırlandı ve 609.50'ye geldi. Endeks haftayı yüzde 1.8 artıda bitirmeye ve üst üste yedinci haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.
Güney Kore'nin KOSPI endeksi yatay seyrederken, Japonya hisse senedi piyasaları doların yen karşısında değer kazanımından destek buldu, Nikkei endeksi yüzde 0.15 yükseldi.
Kaynak: Reuters