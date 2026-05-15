Asya piyasaları faizlereki artış ve enflasyon endişeleriyle geriliyor

Asya Pasifik hisse senetleri, teknoloji sektöründeki yükselişin ardından gelen enflasyon kaygıları ve ABD hazine tahvili faizlerinin bir yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla Cuma günü satıcılı bir seyir izliyor.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımına gitme olasılığını fiyatlamaya başlaması piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı. MSCI Japonya dışı Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 1,2 oranında gerileyerek haftalık kazançlarını geri verdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği enflasyon riskleri, yatırımcıların ABD hazine tahvillerine olan talebini azalttı. Bu hafta düzenlenen 3, 10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerindeki zayıf talep piyasa hassasiyetini korudu. 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,06 seviyesine çıkarak Temmuz 2025 tarihinden bu yana en yüksek noktaya ulaştı. Kısa vadeli borçlanma maliyetlerinde de benzer bir seyir izlenirken, ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,056 ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,518 seviyesine kadar yükseldi.

Brent petrol fiyatları tedarik endişeleriyle yükseliyor

Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliğine ilişkin belirsizlikler ve enerji arzına yönelik endişeler petrol piyasasında yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Brent petrol vadeli işlemleri bu hafta yüzde 5,7 oranında değer kazanarak varil başına 107 dolara ulaştı. Trump, Pekin ziyareti sırasında Çin'in ABD petrolü satın almak istediğini duyurdu.

Ziyaret heyetinde Tesla CEO'su Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang da yer alıyor. Nvidia hisseleri, ABD'nin H200 çiplerinin Çinli firmalara satışına onay vermesinin ardından dün yüzde 4,4 yükselmişti.

Japonya'da Nikkei endeksi, Nisan ayı toptan eşya enflasyonunun yüzde 4,9 ile son üç yılın en hızlı artışını kaydetmesinin ardından yüzde 1,2 geriledi. Bu veri, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Güney Kore'de KOSPI endeksi tarihinde ilk kez 8 bin puan sınırını aşsa da gelen kâr satışlarıyla yüzde 3 düşüşle işlem görüyor. Çin ve Hong Kong endeksleri de günü yaklaşık yüzde 1 oranında kayıpla sürdürüyor. ABD perakende satış verilerinin güçlü gelmesi ve Kevin Warsh liderliğindeki Fed'in faiz artırma ihtimalinin yüzde 45 olarak fiyatlanması dolar endeksini haftalık bazda yüzde 1,2 yukarı taşıdı.

Küresel piyasalarda artan enerji maliyetleri ve tahvil getirileri, riskli varlıklardan kaçışı tetiklerken doların başlıca para birimleri karşısındaki gücünü koruduğu görülüyor.