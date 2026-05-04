Asya piyasaları haftaya Wall Street rekorlarıyla başlıyor

ABD borsalarındaki güçlü şirket karlarının getirdiği rekorların ardından Asya piyasaları haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir görünüm sergiliyor. Petrol fiyatları, Trump tarafından yapılan Hürmüz Boğazı açıklamaları sonrasında yatay seyrini koruyor. Trump, gemilerin boğazdan çıkışına yardım edeceklerini açıkladı. İran bu planı reddetti ancak görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Teknoloji hisselerine gelen güçlü alımlar Güney Kore borsasını yukarı taşıdı ve Kospi endeksi yüzde 3,8 oranında yükseldi. Tayvan Taiex endeksi ise yüzde 4,2 oranında artış kaydetti. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,4 artışla 26.135,47 puan seviyesine ulaşarak iyimserliği destekledi. Çin ve Japonya piyasaları Altın Hafta tatili nedeniyle kapalı kalırken, Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.704,70 puana geriledi.

ABD borsaları ve teknoloji hisselerinin piyasalara etkisi

Cuma günü Wall Street tarafında S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.230,12 puana ulaşarak üst üste beşinci haftayı da kazançla kapattı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3 düşüşle 49.499,27 puana geriledi. Nasdaq Bileşik endeksi ise yüzde 0,9 artışla 25.114,44 puan seviyesinden rekor kapanış gerçekleştirdi. Apple hisseleri beklentileri aşan kar açıklamasıyla yüzde 3,3 oranında değer kazandı.

Orta Doğu gerilimi küresel ekonomi için temel belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor. ABD gösterge ham petrolünün varil fiyatı 21 sent düşüşle 101,74 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent petrol ise 5 sent artışla 108,19 dolardan işlem görüyor. SPI Asset Management analisti Stephen Innes, yüzlerce tankerin ve kargo gemisinin körfez bölgesinde mahsur kaldığını belirtti.

Hürmüz Boğazı krizi ve petrol fiyatlarında artan belirsizlik

Trump, Özgürlük Projesi adını verdiği askeri operasyonun pazartesi sabahı başlayacağını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, operasyonun destroyerler, yüzün üzerinde uçak ve 15 bin personeli kapsadığını açıkladı. Brent petrol, savaş öncesindeki dönemde varil başına 70 doların biraz üzerinde işlem görmüştü. Yükselen fiyatlar Exxon Mobil ve Chevron gibi devlere başlangıçta rekor karlar getirse de, her iki şirketin hisseleri cuma günü yaşanan geri çekilmeyle düşüş yaşadı.

S&P 500 endeksindeki şirketlerin dörtte birinden fazlası bilançolarını açıkladı ve FactSet verilerine göre bu şirketlerin yüzde 84 oranındaki kısmı beklentileri geride bıraktı. Döviz piyasalarında ise dolar, Japon yeni karşısında 157,18 seviyesine yükseldi. Euro ise 1,1746 dolardan 1,1724 dolar seviyesine geriledi. ABD borsalarından gelen bu güçlü şirket karları, artan enerji maliyetlerine rağmen yukarı yönlü ivmeyi koruyor.

Şirket karları Asya piyasaları ve küresel trendleri nasıl şekillendiriyor

Mevcut veriler, enerji piyasalarındaki arz darboğazının fiyatlar üzerinde yarattığı baskının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor. Ancak ABD borsalarındaki güçlü bilanço sezonu ve Asya piyasaları genelindeki teknoloji odaklı iyimserlik, yıllık bazda hisse senedi piyasalarındaki büyüme trendinin dirençli kalmasını sağlıyor.