Asya piyasaları Japonya hariç kapalı

Asya tarafında birçok ülke piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, Japonya'da Nikkei endeksi haftaya yükselişle başladı.



Japonya'da büyük imalatçıların güvenini yansıtan Tankan endeksi 3. çeyrekte 22 ile piyasa beklentilerini aştı. Dolar/yen paritesi de 113 seviyesini test etmesi sonrasında saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 112,86 seviyelerinden işlem görüyor.

İmalat sanayiye ilişkin pozitif verinin yanı sıra yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi ile Nikkei 225 endeksi güne yükselişle başladı. Endeks, 20.411,33 ile son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,2 primle 20.400,78 puandan kapattı.

Çin, Hindistan, Güney Kore ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.