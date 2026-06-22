Asya piyasaları karışık seyrederken Japonya rekor tazeledi

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Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %1,95 yükselerek 72.000 seviyesinin üzerinde tarihi bir rekora imza attı. Geniş tabanlı Topix endeksi de %1,29 değer kazandı. Diğer Asya piyasalarında karışık bir tablo oluştu. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,74 gerilerken, Çin'in CSI 300 endeksi %0,28 oranında yükseldi. Güney Kore Kospi %1,22 artış gösterdi, ancak küçük ölçekli Kosdaq endeksi %0,99 düştü. Avustralya S&P/ASX 200 endeksi sınırlı yükseliş kaydetti.

Nikkei 225'teki rekor yükseliş, Japon piyasalarına olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. Topix endeksindeki artış da yatırımcıların geniş tabanlı bir iyimserlik içinde olduğuna işaret ediyor. Japon hisselerindeki bu güçlü performans, bölgedeki diğer piyasalara göre belirgin bir ayrışma oluşturdu.

Petrol fiyatları geriliyor

Küresel enerji piyasalarında Brent petrol %0,38 düşüşle varil başına 80,26 dolara geriledi. WTI ham petrolü ise %1 civarında artışla 77,52 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 60 günlük kapsamlı anlaşma çerçevesinde ilerleme kaydedildiğine dair haberlerin ardından geldi.

Çin'den ABD'ye ticaret yanıtı

Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerilimi yeniden alevlendi. Çin Ticaret Bakanlığı, 10 ABD şirketini ihracat kontrol listesine ekledi. Bu kısıtlama, söz konusu şirketlere Çin'den çift kullanımlı ürün ihracatını sınırlıyor. Etkilenen firmalar arasında nadir toprak üreticileri MP Materials ve USA Rare Earth, drone üreticileri Teal Drones ve Jaia Robotics, elektronik üreticisi Aveox Inc., havacılık şirketi Ball Aerospace & Technologies ve savunma tedarikçisi Oshkosh Defense yer alıyor.

Çin Maliye Bakanlığı ayrıca ağırlıklı olarak savunma yüklenicisi 46 ABD şirketini devlet ihale süreçlerinden men etti. Kısıtlamalar, bu firmalara bağlı yerel olarak tescil edilmiş yabancı sermayeli işletmeleri kapsamıyor. Yeni önlemler, ABD Savunma Bakanlığı'nın Alibaba, Baidu ve BYD gibi büyük Çin teknoloji ve sanayi şirketlerini askeri sektör bağlantıları nedeniyle "1260H" listesine eklemesinin ardından geldi.

Piyasa gözlemcileri bu adımı, Çin'in ABD kısıtlamalarına yanıt verirken ikili ilişkilerde daha geniş bir bozulmadan kaçınma stratejisi olarak yorumluyor. Ticaret gerilimindeki bu yeni gelişme, küresel tedarik zincirleri ve teknoloji sektörü üzerinde baskı oluşturabilir.

Fed sonrası ABD piyasaları

Wall Street'te yatırımcılar, geçen haftaki Federal Reserve toplantısının ardından para politikası görünümünü değerlendirmeye devam ediyor. S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Endeksi kısaltılmış işlem haftasında yaklaşık %1 değer kazandı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yarı iletken hisselerindeki güçlü performansın desteğiyle %2'den fazla yükseldi. ABD piyasaları Cuma günü Juneteenth tatili nedeniyle kapalı kaldı.

Piyasa katılımcıları şimdi Perşembe günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine odaklanmış durumda. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan veri, faiz oranlarının seyri hakkında yeni ipuçları sağlayacak. Fed'in son politika sinyallerinin ardından olası bir faiz artışı beklentisi Ekim ayına kadar çekildi. Enflasyon verilerinin beklentileri aşması durumunda, piyasaların faiz artışı olasılığını daha da güçlü fiyatlaması bekleniyor.

Asya piyasalarındaki karışık seyir, küresel jeopolitik belirsizlikler ve farklı bölgesel dinamiklerin etkisiyle şekilleniyor. Çin-ABD ticaret gerilimindeki yeni gelişmeler, İran'daki jeopolitik riskler ve ABD para politikasına ilişkin beklentiler, önümüzdeki günlerde piyasa yönünü belirleyecek ana faktörler arasında yer alıyor.