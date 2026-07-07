Asya piyasaları teknoloji sektörü öncülüğünde geriliyor

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Asya piyasaları salı günü ağırlıklı olarak düşüş yönünde işlem gördü. Wall Street’in önceki geceki pozitif kapanışı bölge endekslerine yeterli destek sağlayamadı. Yapay zeka bağlantılı şirketlerde yüksek değerleme endişeleri teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdı.

Asya piyasaları pazartesi gününü karışık tamamlamıştı. Salı günkü işlemlerde risk iştahı daha zayıf seyretti. Yatırımcılar, Orta Doğu geriliminin hafiflemesi ve küresel enflasyon baskılarındaki yumuşama nedeniyle Fed’in bu ay ve eylül ayında faiz artıracağına ilişkin beklentileri azalttı.

Japonya’da Nikkei 225 ekranlarda yüzde 1,85 düşüş gösterdi. Sabah seansında endeks 68.848,59 seviyesinde kapandı. Gün içi kayıp 889,10 puana ve yüzde 1,27’ye ulaştı. Endeks seans içinde 68.668,51 seviyesine kadar geriledi.

Avustralya’da enerji ve altın madencileri baskı yarattı

Avustralya borsası salı günü hafif geriledi. S&P/ASX 200 Endeksi, önceki seanstaki sınırlı kayıpları genişletti. Endeks, Wall Street’teki pozitif havaya rağmen 8.850 seviyesinin belirgin şekilde altında işlem gördü.

S&P/ASX 200 Endeksi 11,70 puan ve yüzde 0,13 düşüşle 8.819,30 seviyesine indi. Endeks gün içinde 8.790,30 seviyesini gördü. Daha geniş All Ordinaries Endeksi ise 12,30 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 9.024,70 seviyesine geriledi. Avustralya hisseleri pazartesi gününü de sınırlı düşüşle tamamlamıştı.

Büyük madencilerde karışık bir görünüm oluştu. Fortescue yüzde 0,5 yükseldi. Mineral Resources ve Rio Tinto yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. BHP Group yatay seyretti.

Enerji hisseleri genel olarak geriledi. Beach Energy yaklaşık yüzde 1 düştü. Origin Energy yaklaşık yüzde 2 kaybetti. Woodside Energy ve Santos yüzde 1’in üzerinde düşüş gösterdi.

Teknoloji tarafında WiseTech pozitif ayrıştı

Avustralya teknoloji hisselerinde seçici hareket öne çıktı. Afterpay sahibi Block ve Appen yüzde 0,3 ile yüzde 0,5 arasında geriledi. Zip yüzde 0,2 yükseldi. WiseTech Global yüzde 5’in üzerinde artışla pozitif ayrıştı. Xero yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

Altın madencileri daha zayıf bir görünüm sergiledi. Evolution Mining ve Resolute Mining yüzde 3’ün üzerinde düştü. Northern Star Resources yaklaşık yüzde 3 kaybetti. Newmont yaklaşık yüzde 1 geriledi. Genesis Minerals yüzde 1’in üzerinde değer kaybı yaşadı.

Dört büyük bankada daha dengeli bir görünüm oluştu. Commonwealth Bank ve Westpac yüzde 0,1 ile yüzde 0,2 arasında yükseldi. ANZ Banking ve National Australia Bank yatay seyretti.

Döviz piyasasında Avustralya doları salı günü 0,695 ABD doları seviyesinde işlem gördü. Para birimindeki görünüm, küresel risk iştahı ve emtia fiyatlarıyla birlikte izlendi.

Japonya’da Nikkei 225 teknoloji satışlarıyla düştü

Japonya borsası salı günü belirgin düşüş gösterdi. Nikkei 225 Endeksi, önceki seanstaki sınırlı kayıpları genişletti. Endeks, Wall Street’teki pozitif kapanışa rağmen 69.300 seviyesinin oldukça altına indi.

Teknoloji hisselerindeki zayıflık Japonya piyasasını baskıladı. Finans hisselerindeki yükseliş kayıpları kısmen dengeledi. Japonya hisseleri pazartesi gününü hafif düşüşle tamamlamıştı.

Piyasa ağırlığı yüksek SoftBank Group yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Uniqlo işletmecisi Fast Retailing yüzde 0,5 geriledi. Otomotiv tarafında Honda yüzde 0,4 düşerken Toyota yüzde 1’in üzerinde arttı.

Teknoloji alanında Advantest yüzde 0,2 yükseldi. Screen Holdings yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Tokyo Electron yaklaşık yüzde 1 geriledi. Çip ve teknoloji tedarik zincirindeki satış baskısı, Nikkei 225 üzerinde belirleyici oldu.

Bankalar Japonya’da düşüşü sınırladı

Japon bankacılık hisseleri yükseldi. Sumitomo Mitsui Financial yaklaşık yüzde 2 arttı. Mitsubishi UFJ Financial yaklaşık yüzde 4 prim yaptı. Mizuho Financial yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.

Başlıca ihracatçılar genel olarak pozitif seyretti. Mitsubishi Electric ve Sony yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Canon yüzde 0,1 artış kaydetti. Panasonic ise yaklaşık yüzde 3 düştü.

Diğer büyük kayıplarda Sumco ve Kioxia Holdings yaklaşık yüzde 6 geriledi. Taiyo Yuden, Lasertec ve Kawasaki Kisen Kaisha yaklaşık yüzde 5 düştü. Nippon Yusen K.K., Nippon Express ve Keisei Electric Railway yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Yükselen hisselerde Resona Holdings yüzde 5’in üzerinde prim yaptı. SHIFT ve Renesas Electronics yaklaşık yüzde 5 arttı. Recruit Holdings, Chiba Bank, Fukuoka Financial, Hitachi, Sumitomo, Yokohama Financial ve Toyota Tsusho yüzde 3’ün üzerinde yükseldi. Shizuoka Financial, Mitsubishi ve Nomura Holdings yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

Japonya hanehalkı harcamaları beklentileri aştı

Japonya’da ekonomik veri tarafı daha olumlu sinyal verdi. İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı, mayıs ayında hanehalkı harcamalarının mevsimsellikten arındırılmış bazda aylık yüzde 3,7 arttığını açıkladı. Harcama tutarı 320.345 yen oldu.

Veri, yüzde 1,4 artış beklentisini aştı. Nisan ayında hanehalkı harcamaları aylık yüzde 1,6 artmıştı. Mayıs verisi, tüketim tarafında beklentilerden güçlü bir toparlanmaya işaret etti.

Yıllık bazda hanehalkı harcamaları yüzde 0,4 geriledi. Piyasa beklentisi yüzde 2,3 düşüş yönündeydi. Önceki ay yıllık düşüş yüzde 0,5 seviyesinde bulunuyordu.

Hane başına ortalama aylık gelir yıllık yüzde 0,7 artışla 534.893 yene ulaştı. Döviz piyasasında ABD doları salı günü 161 yen bandının üst bölümünde işlem gördü. Yen tarafındaki zayıf görünüm, ihracatçı hisseleri desteklerken ithalat maliyetleri açısından baskı yaratmayı sürdürdü.

Bölge piyasalarında Güney Kore sert geriledi

Asya piyasaları genelinde ülke bazlı ayrışma belirginleşti. Güney Kore yüzde 6,3 düşüşle bölgedeki en sert kaybı yaşadı. Çin yüzde 1,1 geriledi.

Yeni Zelanda, Malezya ve Hong Kong yüzde 0,1 ile yüzde 0,2 arasında düşüş gösterdi. Singapur yüzde 0,8 yükseldi. Tayvan ise yüzde 0,2 artış kaydetti.

Bölgesel görünüm, yapay zeka ve teknoloji değerlemelerine yönelik kaygıların özellikle çip ve teknoloji ağırlıklı endekslerde etkili olduğunu gösterdi. Finans ve ihracatçı hisselerdeki seçici alımlar, bazı piyasalarda kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu.

Asya piyasaları, ABD faiz beklentilerindeki gevşemeye rağmen teknoloji satışını daha fazla fiyatladı. Fed’e ilişkin beklentilerin azalması normal şartlarda büyüme hisselerini destekleyebilir. Ancak yüksek değerleme tartışmaları, kısa vadede bu desteği sınırladı.

Wall Street pozitif kapandı, Asya temkinli kaldı

Wall Street, Bağımsızlık Günü tatilinin ardından pazartesi günü genel olarak yükseldi. Başlıca ABD endeksleri yukarı yönlü hareket etti. Dow Jones Sanayi Endeksi yeni bir rekor kapanış seviyesine ulaştı.

Nasdaq Bileşik Endeksi 288,49 puan ve yüzde 1,1 artışla 26.121,16 seviyesine yükseldi. S&P 500 54,19 puan ve yüzde 0,7 primle 7.537,43 seviyesine çıktı. Dow Jones Sanayi Endeksi 155,84 puan ve yüzde 0,3 artarak 53.055,91 seviyesine ulaştı.

Avrupa piyasaları günü karışık tamamladı. Almanya DAX Endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Fransa CAC 40 Endeksi ve İngiltere FTSE 100 Endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Petrol fiyatları pazartesi günü hafif düştü. Hürmüz Boğazı’ndan tanker trafiği kademeli olarak artarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üretimi artırma konusunda uzlaştı. Ağustos vadeli West Texas Intermediate petrolü 0,15 dolar ve yüzde 0,22 düşüşle varil başına 68,54 dolara indi.

Asya piyasaları için kısa vadeli görünüm, teknoloji hisselerindeki değerleme tartışmalarına bağlı kalıyor. Fed beklentilerindeki yumuşama ve petrol fiyatlarındaki sınırlı düşüş risk iştahını destekleyebilir. Ancak yapay zeka bağlantılı şirketlerde satış baskısının sürmesi, bölge endekslerinde toparlanmayı geciktirebilir.