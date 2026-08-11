Yapay zekâ korkusu Asya’dan 25,5 milyar dolar kaçırdı

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Asya’nın teknoloji ağırlıklı borsalarında yapay zekâ rallisinin ardından başlayan sorgulama yabancı yatırımcının para akışına da yansıdı. Temmuz ayında bölge hisselerinden net çıkış dokuzuncu aya taşınırken en büyük satış, küresel çip üretim zincirinin iki merkezi Tayvan ve Güney Kore’de gerçekleşti.

Tayvan’dan 22,95 milyar dolar çıktı

Yabancı yatırımcıların temmuz ayında en sert satış yaptığı piyasa Tayvan oldu.

Tayvan hisselerinden bir ayda net 22,95 milyar dolar çıkarken haziran ayındaki yaklaşık 8 milyar dolarlık satışın ardından para çıkışı daha da hızlandı.

Tayvan’ın küresel yarı iletken üretimindeki ağırlığı nedeniyle yapay zekâ yatırımlarına ilişkin beklentilerdeki değişim ülke borsasına doğrudan yansıyor.

Yatırımcıların özellikle yapay zekâ altyapısına yapılan dev harcamaların ne kadar süre aynı hızda devam edebileceğini ve çip talebinin yüksek büyüme beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağını sorgulamaya başladığı görülüyor.

Güney Kore’de satış üçüncü aya taşındı

Güney Kore borsasından da temmuz ayında 6,26 milyar dolarlık yabancı sermaye çıktı. Böylece ülkede yabancı yatırımcı satışları üst üste üçüncü aya ulaştı.

Bölgenin büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıda yapay zekâ yatırımlarının yüksek finansman ihtiyacı ve şirketlerin nakit akışlarına ilişkin endişeler etkili oldu.

Alphabet ve Tesla’nın açıkladığı negatif nakit akışlarının ardından yatırımcıların yapay zekâ yatırımlarının maliyetini daha fazla sorgulamaya başladığı belirtiliyor.

Çin’de düşük maliyetli yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi de pahalı altyapı yatırımlarına dayanan mevcut büyüme modelinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Para Hindistan ve Tayland’a kaydı

Teknoloji yoğun Tayvan ve Güney Kore’den para çıkarken Asya’nın bazı diğer piyasalarında tam tersine yabancı yatırımcı girişleri görüldü.

Hindistan temmuz ayında 2,12 milyar dolarlık yabancı yatırım çekerken Tayland’a 1,46 milyar dolar girdi. Endonezya 88 milyon dolar, Filipinler ise 69 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Vietnam’dan çıkış ise yalnızca 12 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Böylece Asya’da yabancı yatırımcıların bölgeden tamamen çekilmek yerine teknoloji ağırlığı yüksek piyasalardaki risklerini azaltarak farklı ülkelere yöneldiği bir tablo ortaya çıktı.

Yapay zekâ sektöründeki sert fiyat hareketlerinin devam etmesi halinde bu para değişiminin önümüzdeki aylarda da sürmesi, özellikle çip üreticilerinin yoğun olduğu Tayvan ve Güney Kore borsalarının küresel teknoloji beklentilerine karşı daha hassas kalması bekleniyor.