Ata Portföy, Tarım ve Gıda Değişken Fonu piyasaya sürdü

Fon yönetimi alanında 20 yılı aşan tecrübesiyle sektörün öncü şirketlerinden Ata Portföy, Nasdaq uzmanlığını kullanarak seçilen global tarım ve gıda sektörü hisse senetleri ile tarımsal emtialara, tematik fonu Tarım ve Gıda Değişken Fon (YLC) ile yatırım fırsatı sunuyor.



Fon, hızla yükselen dünya nüfusu, iklim değişiklikleri ve teknolojik dönüşümün yarattığı fırsatları yatırımcılara tek bir ürün olarak sunarak yükselen global enflasyona karşı da koruma sağlamayı hedefliyor.

Dönüşümün Merkezi: Tarımsal Üretim ve Gıda Sektörü

Tarımsal üretim ve gıda sektörü, dünya nüfusunun her geçen gün artması ve dünyadaki kısıtlı kaynaklar sebebiyle dönüşümün tam merkezinde bulunuyor. İlk bakışta geleneksel ve durağan bir sektör olduğu düşünülse de günümüzde tarım sektörünün teknolojik dönüşümün dinamik bir parçası olduğu görülüyor. Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu (YLC) varlık dağılımı oluşturulurken, küresel dönüşümlere yatırım imkanı sunacak güçlü bir tematik portföy yapısı oluşturdu. ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri ile birlikte pamuk, buğday ve kahve gibi tarımsal emtialara da yatırım yapan fon, Türkiye dışında ABD, Norveç, Japonya, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İspanya gibi ülkelere ve 5 farklı para birimine yatırım yapıyor.



Gıda üretimi ve tüketimine yönelik faaliyet gösteren paketlenmiş gıdalar, tarım makinaları, tarım kimyasalları, gıda ve içecek üreticileri, deniz ürünleri, biyoenerji ve biyoteknoloji sektörlerine yatırım imkânı sunan bu fon dengeli bir dağılım ile yükselen küresel enflasyon ortamına ve artan gıda fiyatlarına karşı hane halkı bütçesinin korunmasında doğal bir koruma imkanı sunuyor.

Oluşturduğu fonda herhangi bir yatırım alt limiti olmadan dilediğiniz banka ve aracı kurumdan alıp satabilme kolaylığı sağlayan Ata Portföy; yüksek orandaki varlık pozisyonu, düşük yönetim ücreti, tek işlemle dünyadaki farklı borsalarda işlem gören şirketlere yatırım imkânı ve birikimlerinizi kolayca nakde çevirebilme özellikleriyle sürdürülebilir bir geleceğe yatırım imkanı sağlıyor.