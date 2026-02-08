Ata Turizm halka arzında talep toplama tarihi belli oldu

Turizm sektörünün dikkat çeken isimlerinden Ata Turizm (ATATR), sermaye piyasalarına adım atmak için gün sayıyor. Şirketin halka arz süreciyle ilgili takvimin netleşmesiyle birlikte, yatırımcılar için talep toplama önümüzdeki hafta başlıyor.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 562 milyon 845 bin 890 TL'den 802 milyon 845 bin 890 TL'ye yükseltilecek. Bu kapsamda artırılacak 240 milyon TL nominal değerli B grubu payların yanı sıra mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ait 40 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak. Böylece toplam 280 milyon TL nominal değerli 280 milyon adet B grubu pay halka arz edilecek.

Halka arzda talep toplama işlemleri 11-12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Pay başına fiyat 11,20 TL olarak belirlenirken, arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 3,14 milyar TL olması öngörülüyor.

Halka arz geliri nerede kullanılacak?

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80-90'ının kiracı sıfatıyla sürdürülen taşınmazların satın alınmasında, yüzde 10'unun otel ve restoran renovasyonunda, yüzde 5-10'unun taş ocağı kapasite artırımında ve yüzde 5-10'unun ise işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor.

Yatırımcı başına kaç lot düşebilir?

Bireysel yatırımcı grubuna ilişkin olası dağıtım senaryoları da belli oldu. Buna göre katılım sayısına bağlı olarak yatırımcı başına düşebilecek lot miktarı ve tutar şu şekilde hesaplandı:

• 150 bin katılım ~ 747 lot (8.366 TL)

• 250 bin katılım ~ 448 lot (5.017 TL)

• 350 bin katılım ~ 320 lot (3.584 TL)

• 500 bin katılım ~ 224 lot (2.508 TL)

• 700 bin katılım ~ 160 lot (1.792 TL)

• 1,1 milyon katılım ~ 102 lot (1.142 TL)

• 1,6 milyon katılım ~ 70 lot (784 TL)

• 2,2 milyon katılım ~ 60 lot (672 TL)